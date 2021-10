Užitečné pětiminutové zahradní triky, které rychle zařadíte do svého repertoáru

Zkoušíte jako zahradníci rádi nové věci a postupy? Ti zkušení mají vždy pár tipů v rukávu! A když ne, zkuste pěstitelské triky, které vám uspoří nejen čas, ale i práci.

Zde je několik užitečných rad, které vám při pěstování rostlin hodně pomohou! Máme pro vás triky v péči o pokojové rostliny, které jste ještě nevyzkoušeli.

Banánová slupka nepatří do koše, ale do květináče s hlínou

Banánová slupka je pro mnohé jenom obal banánu, který nejíme, ale vyhazujeme. Možná je to chyba, jelikož se dá zajímavě využít. Obsahuje látky, které mohou prospět i rostlinám, a proto by slupka od banánu neměla nikdy končit v koši, ale v květináči.

Banánová slupka dodá živiny

Co vše slupka obsahuje? Je to především fosfor a také hořčík, což jsou látky, bez kterých se rostliny neobejdou. Navíc jde o přírodní druh hnojiva a to je dobrý důvod, proč slupky využívat. Jednoduše vezměte slupky od banánů a zakopejte je na zahradě do záhonů. A máte pohnojeno. Stejně tak můžete udělat dobře i pokojovým květinám. Vzhledem k velikosti květináčů je dobré slupky nejprve nakrájet na menší kousky a potom je dát do hlíny jako v předchozím případě. Můžete zvolit i jinou metodu, při které využijete mixér. Vložte do něj nakrájené slupky a společně s trochou vody z nich vyrobte co nejjemnější kaši. Smíchejte ji s vodou a zalévejte s ní rostliny. Banánová slupka obohatí půdu v květináči o fosfor a hořčík.

Dýňové kůry vám poslouží jako květníky, do kterých nasypte hlínu a vložíte do ní semínka. Zdroj: Irina Wilhauk/shutterstock.com

Banánová slupka a kaktusy

Slupka z banánů má ještě jedno úžasné využití. Potřebujete přesadit kaktus a nechcete se popíchat? Použijte slupku jako ochranu vašich rukou a využijte ji jako chňapku. Jednoduše kaktus vložte dovnitř otevřené slupky a můžete tak s kaktusem jednoduše a bezpečně manipulovat. Vaše dlaně a prsty budou chráněny lépe, než v rukavicích.

Dýně z dýně!

To je slogan, co?! Vypěstujte si novou dýni doma a využijte k tomu její slupku. Rozkrojte dýni na dvě poloviny a vydlabejte dužinu, kterou využijte do pokrmů dle oblíbených receptů. Vyjmutá semínka nevyhazujte. Obě poloviční dýňové kůry vám poslouží jako květníky, do kterých nasypte hlínu a vložíte do nich semínka. Pak už jen poroste rozprašovačem s vodou a každý den sledujte, jak se vám z dýně budou „klubat“ nové rostlinky.

Namnožte si sukulenty

Jediné, co budete potřebovat, je plastová lahev, zdravé řízky sukulentu, ostrý nožík a trošku vody. Velmi ostrým, ale hlavně čistým nožem odřízněte listy sukulentu těsně u stonku a nechte je mírně zavadnout. Udělejte do lahve tolik otvorů, kolik máte řízků. Dírky musí být přiměřeně velké, aby se do nich vešly jednotlivé lístečky. Na dno lahve dejte trochu vody a už za 3 týdny uvidíte, jak z každého jednotlivého lístečku vyrůstá miniaturní verze dceřiného sukulentu. Když jsou rostlinky velké asi 1 cm, opatrně rozřízněte PET lahev tak, abyste sukulenty nepoškodili, a šup s nimi do květníku s náležitým substrátem.

Udělejte si řízek růže o délce 10 cm, namočte konec do medu a zapíchněte jej do brambory, ve které jste předem připravili otvor nožem. Zdroj: Yulai Studio/shutterstock.com

Obohaťte svůj byt růžemi

Růže jsou královnami květin, a to i ty pokojové. Avšak často se vzpírají, pokud si je chceme namnožit. Seznamte se s geniálním trikem, ke kterému potřebujete med a bramboru. Udělejte si řízek růže o délce 10 cm, namočte spodní konec řízku do medu a zapíchněte jej do brambory, ve které jste předem připravili otvor nožem. Vložte růži v bramboře do květníku se zeminou a uvidíte, jak brzy vám nová růže zakoření. Brambora dá květině totiž skvělou počáteční výživu.

