Aloe vera je velice oblíbená pokojová rostlina, která má spoustu blahodárných účinků pro vaše tělo. Jak se o ni starat, aby vám dlouho vydržela, a na co si dávat pozor? Podívejte se.

Aloe vera se v posledních pár letech stala velice oblíbenou pokojovou rostlinou. Není divu, jelikož má spoustu blahodárných účinků na pleť i na vaše zdraví. Aby vám ale tato úžasná rostlina vydržela, a vy tak mohli využívat všechny její dobré vlastnosti, musíte jí dopřávat určitou péči. Podívejte se, na co se při péči o aloe vera zaměřit a čemu se naopak vyvarovat.

Video, jak pěstovat aloe vera, najdete na Youtube kanále Plant Lady Prague:

Zdroj: Youtube

Péče o aloe vera

Naprosto klíčovou věcí, co se týče této rostliny, je dopřát jí dostatek slunečního světla. Na rozdíl od mnohých dalších rostlin si aloe vystačí s málem vody a obejde se téměř bez hnojiva. Příliš mnoho hnojiva může naopak rostlině více uškodit. Úplně stačí, když ji na začátku léta přihnojíte běžným hnojivem pro pokojové rostliny a hnojivo naředíte na poloviční koncentraci.

Gel z aloe vera má blahodárné účinky na pleť a umí pomoci při zahojení ran, popálenin nebo zarudnutí.

Co se týče zalévání, ani na to si aloe vera moc nepotrpí. Pokud se nenachází v opravdu horkém a suchém prostředí, bohatě stačí ji zalévat jednou týdně dostatečným obnosem vody. Naprosto ideální je zasadit vaši rostlinu do květináče z porézního materiálu, aby půda zůstala patřičně suchá. Když rostlinu přelijete, velice rychle vám uhnije.

Aloe vera rostliny naprosto milují teplo, takže v teplotách od 21 do 30 stupňů celsia si libují nejvíce. Pokud je dáte na příliš chladné místo, nebude se jim dobře dařit a listy jim začnou rychle žloutnout a svrašťovat se.

Také si dejte pozor, abyste rostlinu nedali na místo, kde je často průvan, jelikož ten přímo nesnášejí. Naopak se jim daří na nepřímém světle. Aby tudíž rostlina zůstala zdravá, postavte ji k oknu, kde si bude moci užívat nepřímé sluneční paprsky.

Aloe vera má velice ráda nepřímé sluneční světlo. Proto je ideální ji postavit k oknu, a zároveň se ujistit, že je dané okno většinou zavřené, jelikož tato rostlina miluje světlo, ale nesnáší průvan.

Účinky aloe vera

Blahodárné účinky této rostliny pocházejí především z jejího gelu, který se tvoří uvnitř listů. Látky, které jsou v tomto gelu obsažené, mají naprosto fantastické hydratační a zklidňující účinky, a to převážně na pleť.

To vám může pomoci, když máte problém se zarudnutím, popálením nebo dehydratací pokožky. Zároveň má aloe vera také velice silné regenerační účinky a šťáva z jejích listů podporuje tvorbu nových kožních buněk.

To znamená, že vám může pomoci při zahojení ran, odřenin a popálenin. Při vnitřním užití vám také pomůže zklidnit překyselený žaludek, snížit hladinu krevních lipidů a cukru, nebo vám může být užitečná v boji proti paradontóze.

