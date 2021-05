Nejsnazší způsob, jak vypěstovat avokádo z pecky. Stačí vám plod, voda a špejle

Plody tohoto u nás v současnosti velmi populárního ovoce, které svou chutí připomíná spíš ořechy, nemusíte pouze konzumovat, jakkoliv jsou vynikající i zdravé. Z pecky si navíc můžete zkusit vypěstovat krásný stromek, který bude ozdobou vašeho příbytku. A budete k tomu potřebovat jen tři věci.

Pokud zatoužíte vyzkoušet si svoje zahradnické schopnosti a vypěstovat si vlastní avokádovník, není nic jednoduššího. Kromě trpělivosti a pečlivosti budete potřebovat pouze jeden plod avokáda, sklenici s vodou a špejle.

Nejprve je potřeba získat z avokáda pecku. K té se nejlépe dostanete tak, že avokádo podélně rozříznete a poté ještě jednou na čtvrtiny, aby se pecka dala lehce vyjmout a zůstala neporušená. Na dužině si pochutnejte a pecku pečlivě očistěte, aby na ní nezůstaly žádné zbytky dužiny, které by případně mohly hnít a zabránit procesu klíčení. Můžete ji na několik minut ponořit do vlažné vody, pak se případné nečistoty či zbytky od pecky odloučí prakticky samy.

Postup není nikterak složitý, zvládne ho i nezkušený zahradník

Do očištěné pecky udělejte špičkou ostrého nože, případně šídlem (neboli masivní jehlou s rukojetí, pokud máte) po obvodu zhruba v polovině pravidelně tři otvory. Můžete na to použít i zašpičatělé konce špejlí, pokud máte tento typ.

Do otvorů v pecce vsuňte tři vhodně dlouhé špejle Zdroj: Shutterstock.com

Potom si připravte sklenici s vodou, raději odstátou, ne načerpanou rovnou z vodovodu. Do otvorů v pecce vsuňte tři vhodně dlouhé špejle a pecku umístěte do sklenice s vodou tak, aby se špejlemi opírala o její okraje. Dno pecky musí být ponořené ve vodě.

A jak dno pecky poznáte? Velmi jednoduše. Avokádové pecky mohou mít různé tvary, od kulatějších po protáhlejší. Ale jejich dno je vždy rovné, na rozdíl od zašpičatělého konce, z kterého potom rostou nové výhonky. Takže špičatým koncem musí pecka směřovat nahoru, zatímco z plochého dna ponořeného ve vodě budou vyrážet kořeny.

Na dně pecky se objeví kořínky, na vrchu naopak začne růst výhonek rostliny Zdroj: Shutterstock.com / IngridHS

Sklenici postavte na světlé a teplé místo a dbejte na to, aby byl konec pecky stále ponořený ve vodě, podle potřeby ji tedy dolévejte. Zhruba za 3–6 týdnů začnete pozorovat první změny. Pecka začne praskat a prasklina se posléze rozšíří po celé její délce. Na dně pecky se objeví kořínky, na vrchu naopak začne růst výhonek rostliny.

Kdy je čas na přesazení?

Počkejte si, až kořínků bude víc a stonek dosáhne zhruba 15 cm, pak ho seřízněte na polovinu k podpoře růstu, a naklíčenou pecku přesaďte do květináče o průměru zhruba 10 cm s vhodným substrátem. Stačí běžný zahradní, hlinitý, naopak rašelinný avokádovníku nesvědčí. Na dno květináče dejte vrstvu kamínků jako ochranu před přemokřením. Tady už z pecky samozřejmě vytáhněte špejle a zasaďte ji tak, aby její horní polovina vyčnívala ze substrátu.

Avokádovník je velmi atraktivním prvkem interiéru Zdroj: Geza Molnar / Shutterstock.com

Květináč dejte na světlé, slunné místo a rostlinu pravidelně zalévejte, substrát by neměl nikdy zcela vyschnout, v létě je potřeba zalévat zhruba dvakrát týdně, v zimě stačí méně často. Podle potřeby avokádovník přesazujte do větší nádoby a přihnojujte, spíš tekutými hnojivy. Ani pravidelným rosením nic nezkazíte, naopak. Aby byla rostlina bohatší, je dobré ji pravidelně zaštipovat. Nemůžete sice očekávat, že se dočkáte plodů, to je v podmínkách domácího pěstování v našich zeměpisných šířkách prakticky nereálné, ale avokádovník je sám o sobě velmi atraktivním prvkem interiéru, navíc vám dá radost z vlastnoručně vypěstované rostliny.

