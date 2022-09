Mnoho lidí dělá při pěstování bazalky doma chyby a ničí ji. Neděláte to taky?

Bazalka je vhodná do mnoha pokrmů. Výborná je čerstvá a snadno si ji můžete pěstovat i doma na okenním parapetu. Jak se správně starat o bazalku a nedělat zbytečné chyby?

Bazalka pravá (Ocimum basilicum) je jak aromatické koření, tak léčivá bylinka. Její lístky obsahují především silice, třísloviny, flavonoidy, éterické oleje, betakaroten a vitamin C, z minerálních látek pak hořčík, železo, vápník a draslík. Díky těmto látkám povzbuzuje činnost trávicích orgánů, pomáhá při nachlazení, bolestech hlavy, nespavosti a detoxikaci těla. Dále tlumí křeče, zlepšuje činnost ledvin a jater. Je to přírodní antibiotikum i afrodiziakum.

Bylinka od semínek

Jestliže teprve máte v plánu, že byste si bazalku zaseli, pak do středně velkého květináče zasejte velmi malé množství semínek, postačí 10-20. Často ji lidé vysévají příliš hustě, jelikož semínka bazalky jsou relativně malá. Malé sazeničky protrhejte a nechte pouze 20 silných stonků, které se budou nacházet rovnoměrně po celé ploše květináče. Na sadbu použijte bylinkový nebo univerzální zahradní substrát.

Koukněte se také na video, kde se dozvíte, jak se správně pěstuje bazalka:

Zálivka, kámen úrazu

Nejdůležitější při pěstování bazalky je správné zalévání. Tato bylinka je totiž velmi citlivá. Nesnese jak přemokřený, tak ani suchý substrát a vodu na listech. Proto je velmi důležité, abyste věděli, jaká zálivka je ideální. Je to naprosto jednoduché. Abyste se vyvarovali pocákání bazalky vodou, nalévejte vodu do odtokové misky pod květináčem. Takto čiňte každý druhý den.

Další možností zalévání bazalky je přímo ke kořenům, ale s opatrností. Zdroj: Shutterstock

S bazalkou na sluníčko

Pokud si myslíte, že bazalku můžete mít kdekoliv v bytě, tak se mýlíte. Měli byste ji umístit na jižní okno, kam svítí sluníčko a kde je teplo, a zároveň dejte pozor, aby nebyla v průvanu. Bazalka pěstovaná ve stínu chřadne a následkem rovněž bývá i napadení škůdci, především molicemi. Když budete otevírat okno, dejte bazalku na tu dobu na jiné místo. Díky tomuto jednoduchému kroku předejdete zániku celé rostlinky.

Zaštipujete bazalku?

Někdo říká, že by se měla zaštipovat, aby se vývojem květů nevysilovala a jiný zase říká, že je to zbytečné. Pokud chcete získat semínka, pak ji určitě nezaštipujte. Jestliže pěstujete bazalku, abyste získali co nejvíce listů, poté je zaštipování na místě. Uštipujte nad dvěma či třemi patry. Rostlinka se více rozroste a tím budete mít i více lístků.

Bazalka je vynikající zejména čerstvá. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

