Pěstování cibule v květináči: Brzy se dočkáte příjemné úrody

Šárka Kabátová 7. 9. 2024 clock 2 minuty video

Bez cibule by to v kuchyni nešlo! Pokud chcete mít tuto zeleninu stále v čerstvém stavu při ruce, neváhejte se pustit do pěstování v květináči či jiné nádobě.

Nemáte zahrádku a nemohli jste si udělat zásobu vlastnoručně vypěstované cibule? Začněte si ji pěstovat doma v květináčích. Je to jednoduché a odměnou vám bude v připravovaných pokrmech nejen vůně čerstvé cibule, ale i chutná zelená nať. Jak doma pěstovat jarní cibulku? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Toto je slivki: Zdroj: Youtube Adekvátní květináče Pokud chcete sklízet dostatečně velké cibule, zvolte vždy rozměrnější květináč, aby se měly plody kam rozrůstat. Můžete využít i zahradnické kyblíky, lavory, anebo truhlíky. Příprava cibule K výsadbě používejte raději menší cibule. Nejprve každou zbavte slupek a ostrým nožem opatrně odřízněte vrchní špičku. Všechny kusy by měly být naprosto zdravé a bez známek plísní či hnilob. close info Profimedia zoom_in Pokud chcete sklízet dostatečně velké cibule, zvolte vždy rozměrnější květináč, aby se měly plody kam rozrůstat. Můžete začít sázet Do zvolené nádoby nasypte dobře propustný substrát se živinami pro výsadbu zhruba do poloviny. Pak začněte vysazovat vybrané cibule, a to cca 7 až 10 cm od sebe. Cibuli pěstovanou na nať můžete dát do květináče „nahusto“, tj. jednu vedle druhé. Voda, světlo a teplo Cibule opatrně zalijte odstátou vodou a květináč umístěte na místo, kde je dostatek světla a teplo. Zhruba po 2 až 3 dnech můžete zpozorovat nové klíčky a do 14 dní se dočkáte zelené nati. Pokud se chcete dočkat cibulí, nať neodřezávejte a nechte cibuli růst s dostatečnou péčí stejně jako na záhonu. Jakmile doroste požadované velikosti, můžete sklízet. Tipy Doma pěstované cibuli v nádobách dopřejte písčitější půdu bohatou na humus. Pamatujte i na to, že byste měli zalévat nejlépe odstátou nebo dešťovou vodou, protože v ní není chlór. Dejte pozor i na hnojení, protože cibule nemá ráda dusík. close info ORLIO / Shutterstock.com zoom_in Doma pěstované cibuli v nádobách dopřejte písčitější půdu bohatou na humus. K pěstování stačí jen voda Pokud chcete mít stále k dispozici cibulovou nať, nepotřebujete ani květináč a zeminu. Velice snadno vám bude stačit sklenice, voda a jedna cibule. Klidně i taková, která již začala rašit. Sklenici použijte takovou, aby v ní měla cibule potopenou jen špičku, nikdy by neměla být zcela pod vodou. Zanedlouho se totiž ve vodě objeví nové kořínky a za několik dní poté se začne v horní části vyvíjet i zelená nať. Jakmile bude dostatečně veliká, můžete ji odstřihnout a nechat vyrůst novou. Související články close Zahrada Pokud to uděláte, vosy se k vaší zahradě už nepřiblíží video close Domov a bydlení Stylový koš na špinavé prádlo: I tato praktická věc může díky vám vypadat v koupelně skvěle video Zdroje: www.mydomaine.com, www.prozeny.cz,www.chalupari-zahradkari.cz

