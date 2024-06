Chystáte se na pěstování cuket na balkóně? Žádný problém! Jedná se totiž o poměrně nenáročnou plodinu, která toho zas tak moc nevyžaduje. Dbejte však na pár důležitých drobností, které byste neměli podcenit.

Cukety jsou stále oblíbenější zeleninou. Nejenže mají velice pestré využití v kuchyni, ale jsou velice snadné i na pěstování. Zelenina pochází ze Střední Ameriky a v současné době si můžete vybírat z mnoha druhů, které plodí zelené, žlutozelené, žluté i bílé tykve. Obsahují více než 90 % vody a minimum tuku, proto je vhodnou složkou stravy i při redukčních dietách. Pusťte se tedy do pěstování cuket klidně i na balkoně!

Jak pěstovat cuketu v nádobách od semene až ke sklizni? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Balcony Garden:

Zdroj: Youtube

Cuketám se daří i na balkonech

Pokud nemáte zahradu, nemusíte se obávat, že se cuketám nebude dařit. I na balkóně si můžete vypěstovat vlastní chutnou zeleninu plnou vitamínů. A jejich použití je nadmíru pestré.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Cukety můžete vypěstovat velice snadno přímo ze semen. Stačí je vysít a předpěstovat v sazenice.

Cukety ze semen

Cukety můžete velice snadno vypěstovat přímo ze semen. Stačí je vysít a předpěstovat v sazenice. Pokud si chcete práci ulehčit, využijte zdravé sazenice od osvědčených prodejců.

Odpovídající substrát

Pokud chcete, aby se rostlinám v budoucnu dařilo, dopřejte cuketám substrát, který bude vzdušný a kyprý, aby semínka mohla snadno vyklíčit. V případě, že by byl zbytečně těžký, nebo by neobsahoval potřebné látky, semena by nemusela vůbec vzejít.

Kdy cukety přepíchnout

Stejně jako u jiných sazenic, je i u cuket potřeba sazeničky tzv. přepíchnout do větších kelímků či nádob o průměru alespoň 10 cm. Udělejte to, jakmile se objeví první pravé lístky. Rostlině se tak bude moci lépe vyvinout kořenový systém.

Teplo, světlo a zálivka

Pro správný růst a vývoj cuket je zapotřebí nejen dostatek světla, ale i tepla. Proto je dejte na stůl v blízkosti okna. Se zálivkou buďte opatrní a nechte vždy sazeničky mezi jednotlivými zálivkami mírně proschnout. Při přelití by mohlo dojít k postupnému uhnívání kořenů.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Cukety je nejlepší sklízet mladé, dokud nepřerostou 20 cm.

Otužování

Nikdy nezapomeňte cukety před výsadbou postupně otužovat. Zpočátku jsou totiž mladé rostlinky velmi křehké. Pokud by došlo k jejich poškození chladem, mohly by zcela uhynout nebo trpět různými chorobami, hnilobami a plísněmi, ke kterým jsou pak cukety náchylnější.

Výsadba

Vzrostlé sazenice vysazujte od poloviny května do větších nádob, truhlíků či vyvýšených záhonů. Měly by mít průměr alespoň 80 až 100 cm. Pokud zvolíte plazivé druhy, vyžadují rozestup alespoň 1,5 m.

