Jak vypěstovat obrovské množství kiwi z peciček z kupovaného ovoce

Chutná vám kiwi a chtěli byste si vypěstovat vlastní? Teoreticky by mělo stačit vypreparovat semínka z plodů, které koupíte v obchodě, a nechat je vyklíčit. V praxi je to trochu složitější, ale nikoli nemožné. Prozradíme vám pár triků, jak na to.

Při pěstování kiwi ze semínek je nutné počítat se dvěma zásadními skutečnostmi. Zaprvé, většina odrůd tohoto ovoce není samosprašná, což znamená, že k tvorbě plodů budete potřebovat jak samičí, tak samčí rostlinu. Protože pohlaví rostliny poznáte až podle květů, měli byste si vypiplat co nejvíce semenáčků, abyste zvýšili šanci, že se mezi nimi objeví samička i samec. Zadruhé, kiwi pěstované ze semínka začne kvést a plodit nejdříve třetím rokem, většinou ale čekáte ještě déle. Je to tedy běh na dlouhou trať.

Pokud vás to neodradilo, vyberte v obchodě zralé kiwi a lžičkou z něho vydlabejte část dužniny s pecičkami. Důkladně ji promíchejte v misce s vodou, aby se od ní semínka očistila a místo klíčení nezačala zahnívat.

Osušená semínka nechte klíčit na teplém místě v navhlčeném substrátu přikrytém fólií. Vzrostlé rostlinky zasaďte do hlubších květináčů s výživnou zeminou mírně kyselého pH. Přes léto jim bude dobře venku na slunci, avšak na zimu je budete muset přenést do interiéru, aby nezmrzly. Je lepší, když je necháte přezimovat v chladnější místnosti, lépe si tak odpočinou a naberou sílu. Zvýšíte tím také pravděpodobnost kvetení.

Květ samičí rostliny má kromě tyčinek i bílé blizny. Zdroj: Shutterstock.com

Jakmile kiwi začne kvést, nastane chvíle zjistit pohlaví rostlin. Zatímco na samčích květech uvidíte pouze tyčinky, samičí budou mít rovněž zřetelně vyvinutý pestík s bílými bliznami. Jestliže se vám doma sejde páreček, máte vyhráno. Zalévejte, přihnojujte a sklízejte bohatou úrodu.

Někdo ale přecijen nemá trpělivost a nesnese nejistotu. V takovém případě je lepší zajít do zahradnictví a pořídit si sazenice druhu Actinidia arguta. Tuto rostlinu lze pěstovat ve volné půdě na slunných a teplých stanovištích i v našem podnebném pásu. Musíme jí jen poskytnout pevnou oporu, nejlépe v podobě pergoly nebo podobné dřevěné konstrukce. Plody jsou oproti kiwi z obchodu výrazně menší, ale stejně chutné, možná i sladší. Pěstování je jednodušší a úspěch je (téměř) zaručen.

