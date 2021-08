Pěstování mrkve: Lze vypěstovat novou z uříznutých vršků?

Sociální sítí občas proběhne video, jak využít zbytky zeleniny a ovoce. Vypadá to krásně a efektně, ale nemůžeme všemu věřit. Tím jsem víceméně odpověděla – NELZE! I přesto z ní něco vzejde.

Zdroje: bydleni.instory.cz, www.express.co.uk

Mrkev

Dvouletá rostlina, která pochází z jižní Asie a je velmi oblíbená po celém světě. Obsahuje mnoho vitamínů, je bohatá i na antioxidanty a vlákninu. Má široké možnosti využití. V kuchyni lze použít kořen i nať, v léčitelství se nejčastěji využívá kořen a semena. Pomůže nám při zácpě, šerosleposti, ale třeba i při močových kamenech. Olej ze semen najdete v některých kosmetických přípravcích, neboť omlazují pleť. Mrkev má dokonce i svůj den – 4.dubna.

Odkrojky rovnou do koše. Zadržte!

Nevyhazujte všechny odkrojky z mrkve do koše nebo na kompost, můžete si z nich vypěstovat nať, nebo okrasnou květinu.

Z odkrojků si můžete vypěstovat nať Zdroj: La corneja artesana / Shutterstock.com

Jak na to?

Horní odřezek mrkve (cca 2,5 cm) umístěte do substrátu, vody (musí se vody jen lehce dotýkat), na mokrou vatu/novinový papír a do dvou týdnů se dočkáte čerstvé natě, která je chutná až do doby, než se začne tvořit květ – a to už se dostáváme k té okrasné květině. Zkrášlit vám může byt i zahradu, květy jsou vcelku pěkné a zajímavé. Toto využití je logické, ale možná vám moc logické nepřijde, proč vlastně pěstovat tu mrkvovou nať.

Nať z mrkve, je vůbec k něčemu?

Nať obsahuje mnoho cenných látek, dodá tělu vápník, železo i vitamín C. Samozřejmě je řeč o nati, která je buď z vaší zahrádky, nebo od ověřeného pěstitele. Před použitím nejprve ochutnejte, zda není nať nahořklá. Lze s ní zacházet jako s petrželovou natí. Do polévky, na ozdobu jednohubek, na chléb s máslem, do smoothie, slaných muffinů, domácí vegety, omelety, pomazánek, atd. Můžete ji i usušit do zásoby. Odvar z natě má dokonce silné močopudné účinky.

Nať obsahuje mnoho cenných látek, dodá tělu vápník, železo i vitamín C. Zdroj: ulka86 / Shutterstock.com

Pesto z nati mrkve, vlastně proč ne

Tak jako se dělá pesto bazalkové, může se podobně vytvořit pesto i z tohoto materiálu.

Mrkvovou nať omyjte a ze stonků otrhejte lístky. Ty nasekejte na jemno, čím drobnější, tím lepší. Přidejte utřený česnek podle chuti. Nasekejte si slunečnicová semínka, piniová semínka nebo ořechy. V misce smíchejte nať, česnek a semínka, přidejte olej (dle oblíbenosti), citronovou šťávu, dochuťte solí a pepřem. Poté důkladně promíchejte. Vzniklé pesto přendejte do uzavíratelné nádobky. Uchovávejte v lednici a spotřebujte během několika dnů. O trochu déle vám pesto vydrží, když ho na vrchu zalijete olejem. Do pesta zkuste dát bylinky podle vaší chuti nebo do něj nastrouhejte parmezán.

Co je to za podivný řízek?

Další recept zní malinko divně, ale může to být zajímavé, dokonce i dobré! Nať jako řízek. Opravdu divné, že. Pokud si na to troufnete, zde servírujeme recepty: