Na balkoně můžete pěstovat téměř vše. Vytvořte si chytrou a krásnou minizahradu

Nevlastníte zahrádku, a přesto chcete pěstovat zeleninu, bylinky či květiny? A máte balkon? Už na středně velkém to není problém. Stačí nakoupit semena, načerpat základní vědomosti a můžete začít!

Zkušení balkonoví pěstitelé už léta sklízejí rajčata, fazole, lilky, papriky, jahody, borůvky i fíky nebo jejich balkony do daleka září množstvím květin. Jsou úspěšní, protože dodržují určitá pravidla. Která to jsou?

Na čem záleží

Rostliny je třeba pěstovat ve větších a dostatečně hlubokých nádobách a přizpůsobit je konkrétnímu druhu zeleniny. Důležité je, aby měly odvodňovací otvory a stály na miskách, které zachytí odtékající vodu. Misky kontrolujte a přebytečnou vodu vylévejte, zejména po dešti. Nádoby dobře upevněte a zajistěte je tak, aby se nemohly posouvat nebo převrátit. Myslete na to, že počasí nebude vždy ideální a vítr dokáže nadělat hodně škody. Zjistěte si rovněž, jaké zatížení balkon snese. Někdy to lze odhadnout z konstrukce, podle norem by to mělo být 200–400 kg/ m2, problém může být s výrazně staršími balkony vystupujícími z fasády.

Jak postupovat

Květináče naplňte vhodným a kvalitním substrátem, nezapomeňte ani na drenáž – vrstvu štěrku nebo keramzitu na dně nádoby. Odvede přebytečnou vodu, provzdušní kořeny a zabrání, aby uhnívaly, když bude substrát nadměrně vlhký. Substrát nesmí rovněž přeschnout, proto dbejte na dostatečnou zálivku, a to ráno i večer. Také zohledněte nároky jednotlivých druhů zeleniny na světlo a prostor. Na balkon se hodí především odrůdy vyšlechtěné pro tento způsob pěstování. Některé rostliny si můžete vypěstovat ze semen, jistější je ale vsadit na předpěstované sazenice.

Pokud je balkon slunečný téměř po celý den, pak se nabízejí rajčata Zdroj: ChiccoDodiFC / Shutterstock.com

Začněte s rajčaty a paprikami

Jak je to se správným výběrem zeleniny? Pokud je balkon slunečný téměř po celý den, pak se nabízejí rajčata. Dopřejte jim dostatek místa a vybírejte z odrůd, které jsou vzrůstem kompaktnější a menší. Pravidelně je přihnojujte, protože jde o druh náročnější na dostatek živin. Pokud zůstane v nádobě místo, můžete je podsadit i jinou zeleninou, ba dokonce i květinami. Ideální je kombinace s ředkvičkami, salátem, špenátem, bazalkou či měsíčkem. Do truhlíku na balkon je například vhodné keříčkové rajče Vilma, protože je velmi nízké a má malé, kulaté a sladké plody, určitě budou chutnat i menším dětem. Výběr odrůd je však daleko širší. Pro letošní rok je třeba velkým hitem rajče Tomfall, jež představuje nový typ s mírně převislým stonkem – do truhlíků a závěsných nádob je přímo ideální, a navíc plodí po celé vegetační období. Zkusit můžete i keříčkové rajče Tumbling Tom Red, což je odrůda převislých třešňových rajčátek speciálně určených právě pro pěstování v nádobách.

Sazeničky paprik musíte chránit před silným větrem, vyberte proto některou z odrůd nižšího vzrůstu Zdroj: Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

Teplomilnými rostlinami jsou i papriky. Pro pěstování platí v zásadě totéž, co pro rajčata. Sazeničky musíte chránit před silným větrem, vyberte proto některou z odrůd nižšího vzrůstu. Nabízejí se chilli papriky, jež vedle užitku balkon i zkrášlí, protože mají výrazně barevné plody. Mohou být kulaté, hruštičkovité, protáhlé nebo oválné, variabilní je rovněž barva. A ta ještě prochází během dozrávání proměnou. Plody totiž nedozrávají najednou, ale postupně, a tak na jednom keříku najdete zelené, oranžové i červené papričky. Existují i kultivary, které jsou ve zralém stavu krásně fialové. Červené papričky se pak mohou postupně sklízet a sušit, jsou velmi pálivé, stačí do pokrmu přidat jen kousek, a hned získá pikantní chuť.

Paprika s názvem Balkonovka je vlastnostmi výjimečná odrůda. Malé kompaktní rostliny mají hodně plodů vynikající chuti a odrůdu lze dobře pěstovat v nádobách i na záhonech ve volné půdě, kde je efektní v kombinaci s různými letničkami jako doplněk květinového záhonu. Je určena širokému okruhu pěstitelů.

Nenáročné ředkvičky

Máte-li strach z náročnosti rostlin a s pěstováním zeleniny teprve začínáte, doporučujeme vsadit na ředkvičky. Rostou rychle, úrodu můžete sklízet již několik týdnů po vysazení. Základem úspěchu je hluboká nádoba, aby kořeny měly potřebné místo, a dostatek závlahy. Celoročně vhodná je třeba poloraná odrůda Lada. Vysévejte ji však velmi řídce, rostliny musí být alespoň 5–7 cm od sebe, aby si v omezeném prostoru vzájemně nekonkurovaly. A protože rychle rostou, můžete je vysévat třeba v týdenních intervalech a mít tak po celý rok čerstvé a křehké ředkvičky.

Máte-li strach z náročnosti rostlin a s pěstováním zeleniny teprve začínáte, doporučujeme vsadit na ředkvičky Zdroj: cha_cha / Shutterstock.com

Rostliny jsou středního až většího vzrůstu, bulvička je kulovitá až mírně ploše kulovitá, temně červená, velká, s bílou jemnou dužinou. Je značně odolná proti vybíhání do květu i při letním pěstování a velmi odolná proti praskání a houbovatění bulviček. Vysévají se již od března, vegetační doba je 33–37 dní.

Něco do polévky

V kuchyni jistě oceníte i čerstvou petrželku. Petržel a rovněž mrkev poroste na balkoně sice pomaleji a možná ne tak bezproblémově jako rajčata, ale určitě stojí za vyzkoušení. Vybírejte odrůdy s kratšími kořeny. A místo klasické mrkve zkuste baby karotku.

Bylinková zahrádka

Čerstvé bylinky nabízené v obchodech s potravinami nejsou nejlevnější. Proto se vyplatí vypěstovat si vlastní v kontejnerech nebo ve větších květináčích. Rozmarýn, bazalka, tymián a šalvěj mohou růst v jednom. Určitě je také vhodné pěstovat mátu. Pro vytrvalé bylinky vybírejte větší květináče a počítejte s tím, že se sazenice časem rozrostou. Bylinky potřebují dostatek světla, ocení tedy slunce, které znásobí jejich vůni. Vypěstovat je ale lze i na balkoně, který je větší část dne ve stínu, musíte však vybrat druhy, kterým méně světla tolik nevadí, například mátu peprnou.

