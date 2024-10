Orchideje jsou naprosto dechberoucí květiny. A proto také potřebují péči, a především správné místo, kde budou moci růst za těch nejlepších podmínek. Proč je podle květinářů tímto místem zrovna koupelna? Podívejte.

Orchideje zná asi každý, a skoro každý je miluje. Jsou to neuvěřitelně skvostné květiny, které vyzařují eleganci. Jejich květy se hodí do absolutně každého obydlí. Avšak nebudou spokojeny v každé místnosti.

Pokud máte orchidej poprvé, nebo ji už máte po několikáté, ale vždy jste se setkali s neúspěchem a rychlým zvadnutím, podívejte se na tento tip. Nejlépe se totiž orchidejím daří na místě, kde normálně květiny nebývají. V koupelně.

Orchideje a koupelna

Možná se to může zdát zvláštní, jelikož květiny máte většinou v pokoji, v kuchyni nebo v obývacím pokoji, ale ne v koupelně. Orchideje jsou zkrátka výjimečné. Koupelna je pro ně naprosto ideálním místem k životu, jelikož preferují místa s 50 % až 70 % vlhkostí.

V koupelně také dobře cirkuluje vzduch a jestli orchideje milují něco jiného než vlhkost, je to právě větrání. Bez cirkulace vzduchu vám orchidej může začít velice rychle hnít. Proto, pokud máte v koupelně okno či ventilátor, tato květina si vás přímo zamiluje.

close info Shutterstock.com / AdaCo zoom_in Orchideje milují vlhkost a cirkulaci vzduchu. Proto je pro ně koupelna naprosto ideálním prostorem.

Pokud orchidej dáte do suchého pokoje, vykvete vám pouze jednou. V koupelně, kde se jí však daří právě kvůli vlhkosti a cirkulaci vzduchu, vám vykvete vícekrát, jelikož k tomu bude mít příznivé podmínky. Poté je důležité si pamatovat, že jakmile má orchidej tyto podmínky k životu, starat se o ní je velice snadné. Potřebuje hnojit pouze jednou týdně a velmi málo.

Co má ráda orchidej

Pokud si chcete pořizovat jednu bílou orchidej, již víte, jak ji máte hnojit, a do jakého prostředí ji dát. Co však orchideji ještě prodlouží životnost? Ideální je ji zasadit do většího a plastového květináče. Tím pádem bude schnout pomaleji.

Pokud budete mít orchidej v koupelně, stačí ji zalévat pouze minimálně. Pokud však máte v koupelně okno, a na květinu tak svítí teplé letní slunce, je třeba ji zalévat o trochu více než obvykle. Jinak je to hračka. A orchidej se vám za příznivé podmínky odmění krásnými silnými listy a barevnými dechberoucími květy.

