Krásný samozavlažovací květináč zadarmo: Z PET lahve ho snadno vyrobí i nešika

Milujete pokojové rostliny a pokukujete po samozavlažovacích květináčích, přičemž jejich cena není úplně nízká? Nevadí! Vyrobte si vlastní zavlažovací nádobu na rostliny úplně zadarmo z PET lahve. Je jednoduchý a velmi účinný. Dopřejete tak svým rostlinám dostatek vláhy takřka bez práce.

Chcete si vyzdobit příbytek pokojovými rostlinami a bylinkami, ale nepatříte mezi svědomité pěstitele? Nevadí, nemusíte se ihned zelených krásek z rostlinné říše vzdávat. Jednoduše vsaďte na samozavlažovací květináče, které budou dávkovat vláhu rostlinám za vás. Květináče z PET lahví vám ušetří spoustu peněz a ještě budete mít dobrý pocit, že jste plastové lahve nevyhodili do koše, ale našli pro ně další využití.

Platové lahve nevyhazovat

Plastové lahve jsou natolik variabilní, že je můžete jako zlepšovák použít různými způsoby. Podívejte se na video a načerpejte inspiraci:

Jedním ze způsobů, jak kousku plastu vdechnout nový život, je právě přetvořit jej na květináč. Vyrobit si květináč a dokonce samozavlažovací květináč z plastových lahví není nic složitého. Schovávat si můžete lahve různých velikostí a tvarů, využijete je pak dle konkrétní velikosti rostlin.

Díky samozavlažovacímu květináči si nebudete muset lámat hlavu s pravidelnou zálivkou. Zdroj: shutterstock

Výhody květináče z PET lahve

Říkáte si, proč dávat rostliny do použité plastové lahve? Důvodů je hned několik. Neutratíte spoustu peněz za samozavlažovací květináče z obchodu. Květinám se dostane optimální závlahy, takže nehrozí přelití ani usychání. Voda, která se k rostlince dostane bude mít pokojovou teplotu. Ta je naprosto ideální, studená nebo příliš teplá voda by mohla rostlinám způsobit šok. V samozavlažovacím květináči je pak mikroklima naprosto optimální pro růst jak bylinek, tak pokojových rostlin.

Jak vyrobit z PET lahve samozavlažovací květináč?

Potřebovat budete jen několik věcí. Samozřejmě plastovou lahev podle velikosti květiny. Vlnu nebo tkaničky od bot, nůžky nebo nůž a šroubovák. Plastovou láhev rozstříhněte nebo rozřízněte na dvě poloviny a snažte se okraje zarovnat tak, aby nebyly příliš zubaté nebo ostré.

Vezměte do ruky víčko a do něj pomocí šroubováku vyvrtejte čtyři otvory. Dvěma si najde cestu knot a voda a zbylé dva poslouží pro přívod vzduchu. Dvěma dírkami provlékněte knot - měl by být z bavlněného provázku, ale docela dobře poslouží i širší tkanička do bot. Spodní část lahve postavte na stůl a zasuňte do ni tu horní tak, aby směřovala víčkem dolů a vytvořené knoty se dotýkaly dna spodního dílu.

PET lahev má při pěstování rostlin široké využití. Můžete si v nich rostlinky předpěstovat, nebo je požít jako mini skleníky. Zdroj: shutterstock

Skoro hotovo

Do spodní části nalijte vodu a horní část využijte jako květináč pro rostlinu. Naplňte jej zeminou nebo vhodným substrátem a rostlinku nebo bylinky zasaďte. Pokud si nejste jisti syrovou podobou takto vyrobeného květináče, klidně jej odekorujte, jak se vám líbí. Nebo jej jednoduše vložte do nějakého krásného keramického obalového květináče.

