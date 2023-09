Úžasný truhlík na hrob: Vyrobíte ho z obyčejné PET lahve. Podívejte

Podívejte se na naše tipy, díky kterým už nebudete muset kupovat nové truhlíky a květináče. Přinášíme návod pro milovníky recyklace. Květiny totiž můžete vsadit do vlastnoručně vyrobeného truhlíku z PET lahve! Umístit ho můžete i na hrob.

PET lahví má doma každý z nás určitě mnoho, a tak se přímo nabízí z nich vyrobit nové užitečné věci a vdechnout tak lahvi nový život. Nejen že to ocení naše planeta, protože recyklací šetříme životní prostředí, ale i peněženky, jelikož nemusíme utrácet za něco, co si můžeme snadno vyrobit i doma. V tomto článku si ukážeme, jak snadno můžeme zdánlivě nepotřebný kus plastu, který bychom jinak vyhodili, přeměnit na květináč či truhlík. Ukážeme vám i návod na jeden samozavlažovací květináč, který se vám bude hodit jak pro vaše rostliny doma, když třeba jedete na pár dní na dovolenou, tak i na hrob či pomníček. Květiny v něm totiž vydrží dlouho krásné.

Recyklujete rádi? Pak se podívejte na toto video na YouTube, kanál Thaitrick:

Truhlík za 5 minut

Výroba tohoto truhlíku je velmi jednoduchá. Potřebujeme na to jen hranatou PET lahev s víčkem (válcová PET lahev by byla příliš nestabilní), ostrý nůž a zeminu. Jakmile jsme si všechno obstarali, můžeme se pustit do tvoření. Poté, co z lahve odstraníme etiketu, položíme ji na bok a nožem vyřízneme téměř po celé délce velký obdélník. Není od věci ve spodní části udělat několik malých dírek, aby jimi mohla vytékat voda. V této chvíli už stačí do našeho nového truhlíku nasypat zeminu a umístit vybranou rostlinku.

Samozavlažovací květináč

Na výrobu samozavlažovacího květináče už je zapotřebí trochu více materiálů, ale můžete si být jisti, že výsledek stojí za to. Nachystáme si tedy velkou PET lahev, která je zbavena etikety, k ní víčko, ostrý nůž, kamínky a bavlněnou šňůrku.

Jak na to

Láhev přeřízneme v půli a do rukou si vezmeme horní část. Potřebujeme totiž udělat ve víčku dírku, kterou budeme schopni protáhnout šňůrku. Tuto horní část otočíme víčkem dolů, přičemž šňůrka bude vést skrze víčko ven z lahve. A aby nám vše drželo, nesmíme zapomenout z druhé strany víčka udělat na šňůrce uzlík. Dále si vezmeme k ruce odříznutou spodní část plastové lahve, do které nasypeme hrst nachystaných kamínků.

Ty totiž zajistí větší stabilitu a jen tak něco náš zbrusu nový květináč nepřevrátí. V téhle fázi chybí už jen pár posledních úkonů a máme hotovo! Horní část lahve vložíme hrdlem dovnitř spodní části (kterou jsme již naplnili vodou) nasypeme do ní zeminu, zasadíme rostlinu dle našeho výběru a zalijeme. Tak co na to říkáte?

Fantazii se meze nekladou, květináče nemusíme použít jen na hrob Zdroj: Shutterstock

Akrylové barvy

Ačkoli PET lahve můžeme sehnat v mnoha různých barvách, ne každému se musí svým vzhledem zamlouvat, zvlášť když v nich teď máme vsazené krásné rostliny. Když si ale obstaráte akrylové barvy, můžete si své nové truhlíky a květináče ozdobit dle vlastního vkusu. Aby se vám barva na větší plochu nanášela lépe a rychleji, doporučujeme místo štětce použít obyčejnou houbičku na nádobí. Uvidíte, že to rázem půjde skoro samo!

