Čerstvá petržel doma na okně: Petrželák je osvědčený celými generacemi

Mít v kuchyni v zimě čerstvé bylinky je snem každé správné kuchařky. Nemusíte zůstat pouze u snění, díky petrželáku je budete mít. A začít můžete rovnou petrželí.

Proč je hladkolistá petrželka v zimě tak důležitá pro naše zdraví? Možná budete překvapeni, ale petržel obsahuje vysoké množství vitamínu C, srovnatelného dokonce i s citrusy. Pro svůj vysoký obsah železa by ji měli konzumovat lidé trpící chudokrevností, má silné detoxikační účinky, působí močopudně a pomáhá při nadýmání či nechutenství.

Květináč jako od babičky

Petrželku můžete pěstovat v zimě na okně buď v klasickém květináči nebo truhlíku, vhodný je však i speciální květináč, který používaly už naše babičky a právě podle nejčastěji pěstované bylinky se mu odjakživa říká petrželák.

Petrželák používaly už naše babičky. Zdroj: Profimedia.cz

Většinou se vyrábí z terakoty jako klasické květináče, oblíbené jsou i keramické petrželáky, v dnešní době seženete výrobky i z plastu. Od klasického květináče se liší tím, že má po svém obvodu otvory, jakési “mističky” či “kapsy” navíc. Tvarů a velikostí je na výběr bezpočet. Na dno nasypte vrstvu keramzitu, pak do úrovně prvních otvorů dosypte připravenou hlínu. Vhodnější je rozhodně těžší substrát, který se nebude vysypávat z kapes ven. Do hlíny pak zasejte semínko nebo zasaďte už vzrostlou rostlinku. Mírně přimáčkněte a opatrně dorovnejte půdou do úrovně dalších otvorů a takto postupuje, dokud petrželák není plný.

Petržel je nezbytnou a zdravou součástí mnoha pokrmů. Zdroj: Shutterstock

Přiměřená zálivka

Bylinky zalévejte opatrně, aby se zemina nevyplavila ven. Zalévejte odstátou vodou pokojové teploty, a to přímo do misky. Voda se takto nasaje do půdy, a pokud je jí dostatečné množství, prosákne až na povrch zeminy v květináči. Někteří pěstitelé radí umístit na keramzitovou vrstvu do středu petrželáku trubičku, třeba z plastu, a pak teprve zasypat zeminou. Trubičkou pak snadno dodáte zálivku rostlinkám, aniž byste přišli o cennou zeminu. Zálivka má být přiměřená - malé i nadbytečné množství vody rostlinám škodí.

Lahodné recepty

Kam petrželák umístit? Vzhledem k tomu, že kuchyňská okna jsou zpravidla orientována na východ nebo západ, jsou okenní parapety pro zimní pěstování petržele celkem ideálním místem. Ze vzrostlé petržele pak můžete připravit řadu výtečných pokrmů, skvělá je třeba krémová petrželková polévka.

Nať petržele v kuchyni využejete denně, přidat ji můžete do nejrůznějších omelet či nádivek, jako posyp na vařené brambory, do mletého masa či bylinkového másla. Například v italské kuchyni je hladkolistá petržel hodně oblíbená a je součástí až stovek receptů.

