Zvětralé pivo nevylévejte: Dávejte ho pokojovkám a uvidíte zázraky

Víte, jak poslouží vašim pokojovkám zvětralé pivo? A co další tekutiny, které běžně lijeme do odpadu? Nepropásněte ani kapičku drahocenných tekutin, které často obsahují rostlinám prospěšné látky. Jak na to?

Zdroje: dennitipy.com, hobby.instory.cz

Bezodpadové hospodaření i přírodní hnojiva

Spousta zbytků z kuchyně je použitelná, ať už jste zastáncem bezodpadového hospodaření s maximálním využitím všech možných zbytků nebo jako nadšený pěstitel, který touží využít přírodní prostředky pro podporu růstu svých zelených mazlíčků. Naučme se nevyhazovat a nevylévat to, co v kuchyni už neposloužít. Mnohé zbytky, ale také tekutiny prospějí i vašim pokojovým rostlinám.

Nemusíte mít kompost a zahradu, abyste mohli využít i tekutiny a zbytky z kuchyně. I pokojovkám svědčí. Zdroj: Profimedia

Zvětralé pivo nevylévat!

V tomto krátkém video příspěvku představují tento způsob „přihnojení“ autoři Smart Fox:

Do odpadu totiž lijeme běžně tekutiny, které poslouží rostlinám nejen jako dobrá zálivka. Jde o vodu, která je vždy něčím obohacená podle jejího původu. Stejně je to i se zvětralým pivem. Alkohol sám o sobě rozhodně nelze doporučit na zalévání květin. Aby bylo možné bezpečně pivo použít, nechejte jej zvětrat zhruba dva dny a rozřeďte ho vodou v poměru 1:2.

Rostlinám použitím piva zajistíte draslík, hořčík a železo, ale také bílkoviny a cukry.

Na podobné téma také zaměřil své video Tadeáš Čech, který se zabýval tipy na ekologičtější pěstování pokojových rostlin:

K zalévání použijte i jinou „vodu z kuchyně"

Jaké jiné tekutiny budou vašim pokojovkám vyhovovat? Káva nebo kávová sedlina je sice často opěvovaným odpadem, který je možné použít při pěstování, ale nezapomeňte, že je káva kyselá, což nevyhovuje všem rostlinám. Vhodnější je proto sedlinu kompostovat nebo ji zkombinovat se zásaditými vaječnými skořápkami. Bezproblémový by měl být ale určitě klasický i bylinkový čaj.

pokojové rostliny péče Zdroj: Shutterstock

Možné je použití také vody z vaření zeleniny nebo těstovin, měla by však být neslaná, což je samozřejmě jiný problém, který ovšem nebudete mít při vaření vajec nebo pokud vaříte v páře. To stejné platí také o proplachování rýže, na což obvykle padne spousta vody, která by jinak odtekla do odpadu.

Youtuber Tadeáš podotýká, že můžete recyklovat také vodu z akvária, což je určitě dobý nápad. Z různých zbytků rostlinám uvařte odvar. Například banánové slupky se vyloženě doporučují ke zpracování a možností, jak je použít, je hned několik.