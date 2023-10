close info Profimedia

Linda Hájíčková 15. 10. 2023

Smíchat pivo se zubní pastou by vás nejspíš asi nikdy nenapadlo, ale je to fantastický čisticí prostředek, který využijete v celé domácnosti. Smíchejte proto tyto dvě ingredience dohromady a vyzkoušejte jejich přirozenou sílu. Je to až neuvěřitelné.

Se zubní pastou jste se už při čištění mohli setkat, stejně je ale důležité zdůraznit, že lze použít pouze čistě bílou pastu. Účinky jiných past, jako jsou gelové, barevné či s aktivním uhlím, mohou být neuspokojivé až přímo negativní. Mají to za následek barviva nebo bělicí prostředky, jež při čištění mohou zapříčinit nenávratné poškození. V čem ale dokáže být klasická zubní pasta spolu s pivem naprosto dokonalá? Ve videu na YouTube, na kanálu Jednoduché Nápady - Simple Ideas můžete vidět, na co všechno se dá obyčejná zubní pasta použít: Zdroj: Youtube Lesklé chromové baterie Chromové povrchy vypadají neuvěřitelně, když se krásně lesknou. Mnohdy se na nich ale usazuje vodní kámen nebo jsou skvrnité od zaschlých kapek. Pokud však smícháte dohromady pivo se zubní pastou a přelijete do rozprašovače, vznikne vám velmi užitečný prostředek do domácnosti. Pak už jen stačí nastříkat roztok na vodovodní baterie a utřít utěrkou z mikrovlákna. close info Shutterstock.com zoom_in Pivním roztokem lze úspěšně čistit vodovodní baterie. Čištění toaletní mísy Pivo se zubní pastou může být také záchranným čisticím prostředkem na špinavou toaletní mísu. Připravený roztok nastříkejte po celé ploše mísy a chvilku nechte působit. Poté za pomocí záchodové štětky mísu vydrhněte a spláchněte. Díky tomuto jednoduchému triku tak budete mít čisticí prostředek vždy po ruce. S sebou do sprchy Chybu neuděláte, ani když si vezmete houbičku a rozprašovač s roztokem do sprchového koutu. Společně s nimi krásně vyčistíte skleněné dveře, zástěny sprchy i samotnou vanu od zbytků mýdla a stojaté vody. Takovéto pravidelné čištění koupelny může účinně snížit riziko vzniku škodlivých plísní. close info Shutterstock zoom_in Na zašlé skvrny v hrnkách jděte s pivem a zubní pastou! Odstranění zašlých skvrn Máte svůj oblíbený hrneček, do kterého si rádi děláte čaj nebo kávu? Mytí takového nádobí už ale nemusí být tak pěkné, jako popíjení z něj. Na usazené a zašlé skvrny od nápojů skvěle pomůže roztok z piva a zubní pasty, který na něj stačí pouze nastříkat. Pak už jen za pomoci houbičky hrnek vydrhněte a následně opláchněte. Zářivě čisté šperky Lesklé a třpytivé šperky jsou chloubou každé ženy, a proto se o ně musí i náležitě starat. K vyčištění a vyleštění postačí mistička piva a trocha zubní pasty. Zlatý nebo stříbrný šperk ponořte do kapaliny a nechte působit asi 10 minut. Po uplynulé době šperk vyjměte a otřete ho měkkým hadříkem. Uvidíte, že veškerá špína bude rázem pryč! Související články close Domov a bydlení Fantastický čistič na fleky máte špajzu, ale nevíte to. Ocet a soda to nejsou close Domov a bydlení Nasypte mouku do záchodu. Čínský trik vás překvapí svými čisticími účinky Zdroje: plzensky.denik.cz, drogeo.cz, bydlimeutulne.cz

