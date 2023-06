Nastavení plastových oken na letní režim je důležité: Stačí povolit šroubek

Máte doma plastová okna? Pak byste možná měli vědět, že je teď před létem potřeba přenastavit je na jiný režim. Jak na to?

Plastová okna jsou praktická a šetří energii. Přesto však je potřeba počítat s tím, že se jejich funkce s ohledem na roční období výrazně mění. Zatímco v zimě je hlavní funkcí oken udržet teplo v místnosti, v létě je tenhle „skafandový efekt“ spíše na škodu.

Těsná plastová okna drží vzduch uvnitř místnosti a výsledkem je těžký vzduch, který přináší únavu, bolest hlavy a mizernou náladu. Chcete to? Pokud ne, je potřeba nastavit okna tak, aby propouštěla více vzduchu zvenčí. Jedině tak si nebudete ve svém letním bytě připadat jako v pařníku.

Hledejte kování

Jak na údržbu plastových oken? Podívejte se ve videu:

Pravdou je, že variantu letního a zimního provozu nemají všechna plastová okna. Proto je potřeba zjistit, jestli výrobce s touhle možností ve vašem případě počítal. Máte štěstí a vaše okna jsou variabilní? Využijte toho a dopřejte oknům trochu volnější režim.

Otevřete okna a najděte kování (nejčastěji se nachází na hraně u kličky). Našli jste ho? Díky přitažení či uvolnění kování dostáváte okno do letního či zimního režimu.

V létě je potřeba, aby okna byla prodyšná. Zdroj: Profimedia

Dejte oknům volnější režim

Důležité je vědět, že okna od výrobce jsou většinou nastavená na letní režim. To znamená, že jimi trochu profukuje. Při přeladění na zimní režim je potřeba šroub na boční straně kování utáhnout imbusovým klíčem o 90°. Jestli se operace dobře zdařila, poznáte jednoduše – s kličkou u okna se hůř manipuluje. Přeladění oken na letní režim funguje podobně, jen otočíte šroubkem o 90° na druhou stranu a těsnění se trochu uvolní.

Povolte šroubek

Výhodou letního provozu plastových oken je jejich vzdušnost. Skla se nerosí a ani se nevytváří plíseň, jak to bývá v měsících, kdy se málo větrá a venku je chladno. Pokud tedy včas povolíte šroubek, bude vaše léto doma o poznání příjemnější. Zkuste to, stojí to za to!

Zdroje: www.gress.cz, www.youtube.com