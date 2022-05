Proč je důležité plastová okna teď uvést do letního režimu

Víte, že plastová okna mají letní a zimní režim? Ne každá, ale jistě mnohá. Prohlédněte si doma vaše okna i balkonové dveře a hned bude jasné, zda i vaše plastová okna můžete nastavit na letní provoz. Určitě je to dobrý nápad a zváldnete to za minutku.

Zimní a letní režim vašich plastových oken

Pamatujete, jak jste na konci podzimu četli o nastavení oken na zimní provoz? Už je to tu zas, ale opačně. Právě teď je dobrý čas vrátit okna do původního nastavení. Pokud jste nikdy nastavení nemělnili, pak pamatujte, že od výrobce jsou okna nastavena ve většině případů na letní provoz, ale klidně to můžete zkontrolovat. Ptáte se, proč je dobré nastavit okna na letní režim?

Nastavení menšího přítlaku, tj. těsnění oken ponechává prostor pro mikrocirkulaci. Díky minimální, ale znatelné výměně a také proudění teplého vzduchu vám letní provoz zajistí příjemnější prostředí uvnitř místnosti. Se zimním nastavením by dříve vznikl pocit zapaření a vysoké vzdušné vlhkosti. Jak provést změnu na letní režim?

Změny přítlaku plastových oken v létě

Prvně je třeba podotknout, že ne každá okna mají možnost změny přítlaku, respektive zimního a letního režimu. Jednoduše to zjistíte pohledem na rám okna zhruba v místě, kde je klička. Mírně pod kličkou v kování okenního křídla naleznete pohyblivý mechanismus, jehož součástí je otvor nebo čep. Zatímco čep budete moci povolit prsty nebo pomocí kombinaček, na šestihranný otvor je nutné použít vhodný imbusový klíč. Otočením o 90 stupňů nastavíte okno do letního nebo zimního provozu.

Na kování na okně pod kličkou najdete místo, kde lze seřídit přítlak. Zdroj: Profimedia

Jak zkontrolovat letní nastavení na plastových oknech?

Vůbec se neděste toho, že neznáte konkrétní nastavení vašich oken. Jednoduše si můžete vyzkoušet, jak se budou okna zavírat a otevírat. Pokud je okno těžší zavřít, musíte jej mírně přitlačit a celkově se zdá, že trochu drhne, pak máte nastavený zimní, dobře těsnící režim. Letní nastavení poznáte podle toho, že okno zavřete lehce a jednoduše, kličkou je jednodušší pohybovat a je volnější.