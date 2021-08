Plemena psů podle zvěrokruhu: Jaké se k vám opravdu hodí a které rozhodně ne?

Víte, jaké psí plemeno je pro vás nejvhodnější? Pro každé znamení zvěrokruhy se hodí jiný psí mazlíček. Psi určitých plemen sdílejí podobné charakteristické vlastnosti, stejně tak jako lidé stejných znamení. Najděte si pejska podle zvěrokruhu, budete si rozumět na první štěknutí!

Znamení zvěrokruhu a psí plemena

Možná si říkáte, že na znamení zvěrokruhu není možné spoléhat, protože jsme všichni docela jiní. Jak tedy může jedno plemeno vyhovovat všem štírům? Jiné býkům a tak dále. Plemena, které zmiňujeme se prostě charakterově hodí k typickým vlastnostem každého znamení, tak jak jej lidé vypozorovali. Samozřejmě, každý pejsek i páníček jsou jiní. Pokud hledáte nového čtyřnohého společníka, nechte se inspirovat! Třeba vás překvapíme zajímavým tipem

Berani milují rozvážná plemena

Berani by si mohli padnout do oka s oblíbenými labradory. Jsou to spíš kliďasové, i když aktivní a velcí. Jsou opravdovými členy rodiny vyhledávající společnost, a to nejen ke hrám, ale i odpočinku. Berani si labradory oblíbí i kvůli jejich oddanosti a srdečnosti, která je jim blízká.

Labradorský retrívr je výborný společník. Zdroj: 4 PM production / Shutterstock.com

Plemena pro býka jsou stálá jako on

Býci si budou s boxery vzájemně oddaní a pejsci své lidské partnery ochrání, ale do domu vnesou i radost ze hry a pohyb. Boxeři jsou aktivní, stejně jako jejich páni, a budou je doprovázet všude na cestách. Dají se dobře vycvičit a stanou se důležitými členy domácnosti.

Německý boxer je velmi spontánní, hravý a zvědavý. Zdroj: Julia Pleskachevskaia / Shutterstock.com

Zvěrokruh blížencům věští pracovité mazlíčky

Čiperné a pracovité border kolie by si mohli oblíbit blíženci. Jsou činorodé a chápavé, dobře se dají vycvičit a s blíženci v domácnosti jim to bude klapat. Nemají rádi nudu a rodině v níž žijí zajístí i dostatek pohybu a pobytu v přírodě.

Border kolie jsou učenliví a pracovití psi. Zdroj: xkunclova / Shutterstock.com

K rakům patří ušlechtilí suveréni

Raci by si užili ve společnosti anglického chrta neboli greyhounda. Výrazný atlet je ušlechtilým a milujícím čtyřnohým přítelem. Rakům budou oddaní až za hrob, i když jsou to nezávislí suveréni. Dají se zlákat lesní zvěří a dokážou odběhnout velmi daleko, ale stejně se vždy budou vracet za svým řačím pánem.

Greyhound je elegantní rychlý pes s vynikajícím zrakem i čichem. Zdroj: Timchenko Natalia / Shutterstock.com

Plemena pro lva jsou jako on sám

Svalnatý a odvážný mastif bude partnerem stejně srdečnému a silnému lvu. Mastifové jsou vlastně lvi bez hřívy. Jejichž majitel může být pyšný na parťáka, který pomůže ochránit teplo rodinného krbu a všechny kolem. Jsou mohutní, ale ne unavení nebo nepohybliví. Mastifové si vás oblíbí, stejně jako vy si zamilujete je.

Mastif bude oporou všem členům domácnosti. Zdroj: Jozef Klopacka /Shutterstock

Pannám sluší hravá plemena

Mops je pannám veselým a zvědavým kámošem do nepohody. A i jejich láska je vzájemná. Pannám nevadí malí mopsové, ví totiž, že mají veliké srdce. Děti si je zamilují stejně jako dospělí. Vypadají legračně a vydávají různé chrochtavé zvuky. Mopsové na své panny nedají dopustit a ty to dobře vědí.

Děti milují roztomilé tváře mopsů. Zdroj: khrystyna boiko / Shutterstock.com

Váhy mají ve hvězdách přátelské kliďase

Novofundlanďan je na první pohled veliký dobrák. Má trpělivost a svoje pánečky i rodinu vroucně miluje. Je na něj spoleh, je mírný, velký, pracovitý a vyrovnaný člen domácnosti, který je pojítkem celé rodiny. Přináší harmonii a klid všem vahám.

Ke štírům patří kavalír

Kavalír king Charles španěl má nejen majestátní jméno, ale také královské zvyky. Rád si se štíry odpočine, ale také je pořádně prožene. Báječný společník si štíry prostě podmaní a dá jim nový smysl života.

Kavalír King Charles španěl je pes mnoha zájmů a schopností. Zdroj: Fotyma / Shutterstock.com

Střeleci ocení silná plemena

Ostrý, ale dobrák, takový je rotvajler. Střelcům je dobrým partnerem i oporou. Dobře si se střelcem porozumí i jako ochránce rodiny a všech milovaných členů smečky. Rotvajler se nebojí dát najevo sílu i lásku.

Rotvajler je nebojácný, velmi chápavý pes věrný svému pánovi. Zdroj: Serova_Ekaterina / Shutterstock.com

Zamení věští kozorohu velkého ochránce

Kozorozi prostě potřebují odraz sama sebe a na nějakého střízlíčka nedají. Milující bernardýni jim pomohou smečku hýčkat a ochrání s radostí i nejmenší, kteří si bernardýny doslova omotají kolem prstu. Duše bernardýna je tak trochu štěněcí, jako by nikdy nezestárla.

Bernardýni jsou dobráci a miláčci dětí. Zdroj: Grigorita Ko / Shutterstock.com

Vodnáři pookřejí s ativním parťákem

Portugalský vodní pes by se mohl vodnářům zamlouvat. Je akční a vytrvalý. Dobře se dá vycvičit a má opravdovou radost ze společnosti aktivního vodnáře. Vodnářům ukáže jak zábavný je život a bude je doprovázet na všech dobrodružných výpravách.

Portugalský vodní pes miluje vodu. Zdroj: Lynda McFaul / Shutterstock.com

Zvěrokruh přisuzuje rybám věrnost

Nedostižně loajální bígl bude dobrou volbou i pro rodinu ryby. Lovecký bígl miluje společnost a hlavně děti. Je to pejsek do nepohody, který ryby podrží a bude je vždy vítat s neutuchajícím nadšením a vroucností. Bígl by se pro své pány rozdal a ryby to ocení.

Bigl je nerad sám. Potřebuje smečku, které bude celým srdcem oddán. Zdroj: Sigma_S / Shutterstock.com

