Trápí vás plíseň v bytě? Použijte aktivní uhlí. Nic lepšího neexistuje

Pamatujete na černé tablety, které vám rodiče naordinovali při střevních problémech? Živočišné uhlí bylo nahrazeno aktivním uhlím, ale v podstatě se jedná o stejný princip. Aktivní uhlí má unikátní vlastnost, která má mnohá využití. Zbaví vás plísně, absorbuje pachy v bytě i toxiny ve vašich útrobách. Znáte dobře aktivní uhlí?

Živočišné nebo aktivní uhlí?

Pojmy živočišné a aktivní uhlí jsou často zaměňovány. Jde vesměs o velmi podobný produkt, ale jak již název napovídá, živočišné má základ ve zpracování materiálů ze zvířat, konkrétně šlo o kosti. Aktivní uhlí se vyrábí z uhlí, dřeva, kokosových ořechů, případně bambusu. Právě bambusové aktivní uhlí zaznamenalo v posledních letech velký boom, když se znovuobjevilo v kosmetickém průmyslu. Ať už jde o aktivní uhlí jakéhokoli původu, jeho vlastnosti závisí čistě na mikropórech. Jde tedy o fyzikální vlastnosti, nikoliv o chemické účinky.

Aktivní uhlí se často používá v kosmetických přípravcích. Zdroj: Momentum Fotograh / Shutterstock

Síla aktivního uhlí tkví v mikropórech

Co to znamená? Jednoduše řečeno, aktivní uhlí nic nezabíjí. Naopak „jen“ filtruje a váže toxiny i mikroorganismy ve vzduchu či v prostředí střevní mikroflory. Fyzikální vlastnosti aktivního uhlí jsou jedinečné a vzniklé mikropóry představují enormní vnitřní plochu. Pokud použijete aktivní uhlí na problémy se zažíváním, musíte jej zkonzumovat tolik, aby úplně pokrylo veškeré stěny střev. Uhlí na sebe naváže toxiny a společně s nimi je také bezezbytku vyloučeno při vyměšování. Díky tomu dojde k maximální očistě, ale také ke snížení množství minerálů a k nižšímu vstřebávání látek ve střevech. Proto je léčba doplněna konzumací minerálních vod, rehydratačních solí, případně dobře stravitelnou dietou.

Aktivní uhlí je součástí filtrů vzduchotechniky a používá se i ve vodohospodářství. Zdroj: andriano.cz / Shutterstock

Úklid pomocí aktivního uhlí

Jak funguje aktivní uhlí v domácnosti a při úklidu? Stejně. Vysoce porézní aktivní uhlí naváže nečistoty. Proto se používá k filtraci vody, vzduchu, v čistících procesech odpadních vod, k bělení zubů a v mnoha dalších procesech. V domácnosti se využívá k absorpci nechtěných pachů.

Jak souvisí aktivní uhlí s likvidací plísní?

Aktivní uhlí na sebe naváže nejen nečistoty, ale také vlhkost. V tomto případě aktivní uhlí eliminuje jak příčinu, tak i následek. Uhlí absorbuje vlhkost a zároveň váže i spory plísní šířící se vzduchem. To je přesně to, co potřebujete. Aktivní uhlí umístěte do blízkosti plesnivého nábytku nebo stěny a nechejte působit. Jestliže řešíte větší problém a potřebujete na místo aktivní uhlí aplikovat, pak si vyrobte pastu z uhlí a vody v poměru 1:2. Ještě před tím, než se na plíseň vrhnete, zvažte použití ochranných pomůcek. Pastu pořádně promíchejte, aby se kaše spojila. Aplikujte na plesnivé místo a nechejte alespoň dvacet minut působit. Pastu pořádně opláchněte a vysušte. Použití pasty má dva zásadní nedostatky. Je nutné pastu pořádně omýt, což není vždy dobře možné. A bohužel pasta zanechává na mnohých površích šedavou skvrnu. Nicméně pokud bojujete s plísní dlouho dobu, pak vás ani skvrna neodradí. Plísně jsou velmi nebezpečné pro alergiky a osoby s vyšší citlivostí a bohužel často užívaná agresivní bělidla jsou pro tyto osoby stejně nepříjemná jako plíseň sama. Aktivní uhlí se tak může stát ideálním prostředkem v boji s plísní na površích i ve vzduchu.

Plíseň lze odstranit i pomocí aktivního uhlí. Zdroj: Burdun Iliya / Shutterstock

Aktivní uhlí v polštářcích

I když použití pasty z aktivního uhlí je s otazníky, polštářky plněné uhlím jsou jednoduše použitelné ve všech koutech domácnosti. Rozhodně je můžete použít uvnitř nábytku, v šatních skříních, botníku či autě. Výborně také absorbují pachy v lednici, ve spíži, či v kuchyňské lince.

