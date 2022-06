Máte na zdi plíseň? Jedlá soda a ocet jsou mnohem účinnější než chemie

Nevzhledné fleky na zdi a typický zápach. To jsou známky toho, že váš domov navštívila plíseň. Pokud nezakročíte včas, snadno by mohla poškodit i vaše zdraví! Jak se jí co neúčinněji zbavit bez chemie? Zachrání vás jedlá soda i ocet.

Plísně v domácnosti bývají nepříjemný problém, s nímž často zápolí mnoho domácností. Stačí nepatrné množství vlhkosti, o které ani nevíte, a potíž je na světě. Ve chvíli, kdy plíseň na zdi objevíte, nic neodkládejte a situaci okamžitě řešte. Kromě toho, že velice nelibě zapáchá a poškozuje stěny místností, může vám i ostatním členům domácnosti způsobit nepříjemné zdravotní problémy. Nejčastější jsou různé alergické rýmy, astma, kýchání, kašle i mnohé kožní reakce.

Kde se plísním líbí

Důvodem vzniku plísní bývá většinou nadměrná vlhkost. Vždy je nutné zjistit příčinu vlhkosti. Nejčastěji se objevuje v koupelnách a v blízkosti oken na stěnách, kde je koncentrace vodních par nejvyšší. Neznamená to však, že by se nemohla objevit i jinde. Mnohdy je možné ji spatřit i na silikonových těsněních, ve spárách mezi dlaždicemi nebo v blízkosti dveří na chodbách i v předsíních.

Jedlá soda i ocet jsou velkými pomocníky v boji s plísněmi. Zdroj: shutterstock.com

Jak a proč vznikají

Větráte často a dostatečně dlouho? Ve chvíli, kdy v interiéru neproudí dostatečně vzduch, vlhkost se zdržuje v uzavřených místnostech a je velice dobrou živnou půdou pro vznik plísní. Na stěnách bývá potíží neprodyšný materiál malby, který vlhkost udržuje uvnitř. Ve starých budovách bývá často problémem i špatný technický stav, který nahrává díky špatné izolaci nepříjemnému zatékání vody. Snadno si pak všimnete nevzhledných černých a barevných skvrn s bílými chomáčky.

Příliš vysoká vlhkost v místnosti

Určitá vlhkost vzduchu je samozřejmě přirozená, ale někdy může být vlhkosti více než je záhodno. V tento moment se často tvoří na zdech nevzhledné boule v omítce a zanedlouho se z toho vyklubají plísně. Máte početnou rodinu? Větší procento vlhkosti bývá totiž v domácnostech, kde žije více členů. Ačkoliv se to nezdá, tak i lidské tělo produkuje značnou vlhkost. Dalším zdrojem vlhkosti v místnosti jsou také květiny, akvária, sušení prádla nebo žehlení. Prvním varovným signálem by vám měla být orosená okna zevnitř.

Plíseň se často objevuje okolo oken. Zdroj: Shutterstock

Základem zdravého prostředí je správná vlhkost vzduchu

Víte, jak lépe odhadnout a korigovat vzdušnou vlhkost? Pořiďte si meteostanici s ukazatelem vlhkosti. S nadměrnou vlhkostí je možné bojovat pomocí pohlcovačů vlhkosti a samozřejmě pravidelným větráním.

Ocet má sílu

Ocet je mezi všemi hospodyněmi známý jako všestranný a účinný čisticí prostředek na celou domácnost. Nejenže vás snadno zbaví všelijakých skvrn a zápachů, ale perfektně účinkuje i na mnoho druhů plísní. Obyčejná běžná kuchyňská přísada jich dokáže zneškodnit dokonce 82 % druhů, včetně té černé. Máte obavy z octového zápach? Nemusíte! Zaprvé odér z plísně je mnohem nepříjemnější a zadruhé typická vůně octa zanedlouho vyprchá.

Nalijte neředěný bílý nebo žlutý ocet do rozprašovače na vodu, aplikujte na místa, na nichž se objevila plíseň a nechte tak hodinu účinkovat. Na závěr místa na zdi otřete čistou mýdlovou vodou a nechte je řádně vyschnout.

Objevíte-li na zdi plíseň, zachovejte klid. Všechno se dá řešit. Zdroj: profimedia.cz

I jedlá soda je ničitel plísní

Jedlá soda je také velkým pomocníkem v boji s plísněmi. Smíchejte ji v poměru 1:1 společně s vodou a vytvořte z ní hustou pastu, kterou naneste na postižená místa. Nechte ji zaschnout a po půl hodině ji setřete, stejně jako postřik s octem. Jedlá soda je zároveň i výborný preventivní prostředek, kterým můžete plísni předcházet. Smíchejte 2 kávové lžičky sody s 0,5 l vody a nastříkejte tuto směs na problematická místa.

