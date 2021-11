Jak zabránit plísni, aby se vám nerozlezla po stěnách a neničila byt i zdi

Špatná cirkulace vzduchu, vysoká vzdušná vlhkost či nesprávné větrání. To jsou hlavní příčiny vzniku plísní. A podzimní či zimní období jim bohužel nahrávají. Plísně se projevují zatuchlým zápachem, mapami na zdech nebo odlupující se omítkou. Jak byt preventivně chránit přes plísněmi?

Plíseň

Plísně se vyskytují v bytech, rodinných domech, na chatách i chalupách. Existuje nepřeberné množství druhů plísní, které mají zelené až tmavě černé zbarvení. Množí se mikroskopickými sporami a dokáží se šířit vzduchem na velké vzdálenosti. V neaktivním stavu mohou ve vhodných podmínkách přežít i dvacet let. Pokud je koncentrace spor vysoká, ohrožují zdraví člověka i zvířat.

Kde plíseň roste

Plíseň se vyskytuje především v rozích místností, na obvodových zdech, ve spárách ve sprše anebo v okolí vany, ale také podél oken či dveří. Nevyhýbá se žádnému materiálu. Napadá nejen omítku, ale také dřevo, sklo, umakart, sádrokarton nebo plast. Nejčastěji ji najdete ve sklepích, koupelnách a na vlhkých zdech starších domů.

Plíseň můžete najít snad všude. Zdroj: Profimedia

Proč plíseň vznikne?

Existuje řada důvodů množení plísní. Mezi hlavní patří vysoká vlhkost, nedostatek světla, vysoká teplota v interiéru, nekvalitní nebo neudržovaná plastová okna, jež mají zanesené odtokové kanálky, stavební chyby, špatné větrání nebo nábytek příliš blízko zdi. Častým problémem je také kondenzace vlhkosti v obvodovém zdivu. K ní dochází, když je z vnější strany zeď ochlazována a z vnitřní strany naopak ohřívána. Tím dochází k nahromadění vlhkosti.

Vysoká vlhkost

O vysokou vzdušnou vlhkost se často postará běžný provoz domácnosti od sušení prádla, nedostatečného odvětrávání koupelny a kuchyně, po přítomnost akvária nebo velkého počtu rostlin. Ideálně by se měla vzdušná vlhkost pohybovat kolem 50 %. Jak poznat, že vašemu domovu hrozí napadení nebezpečnou plísní? Prvním varovným signálem je orosená okenní tabule zevnitř a pomalu schnoucí vytřená podlaha nebo prádlo.

Nebezpečná plíseň

Nebezpečí představují spory plísní, které jsou velké cca 2-10 mikrometrů. Pronikají do dýchacího ústrojí, způsobují záněty, alergie a astma. Ohroženi jsou především jedinci s oslabenou imunitou. Mohou být také příčinou kašle, dlouhodobé únavy, podrážděných očí, bolesti hlavy i nevolností. Dlouhodobé vystavení sporům může způsobit i infarkt myokardu.

Plíseň v bytě může být příčinou dlouhodobé únavy. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Plíseň na zdi

Nejlepší prevencí proti výskytu plísní je snížení vzdušné vlhkosti vydatným a častým větráním. Zaměřte se především na místnosti, jako jsou koupelny, kuchyně, ložnice či dětské pokoje. V podzimních a zimních měsících větrejte vícekrát za den. Postačí pět minut každé dvě hodiny. Do koupelny nainstalujte ventilátor, který nechejte běžet alespoň půlhodiny po sprchování. V kuchyni používejte digestoř a mokré utěrky nebo houbičky co nejdříve vysušte. Vytíráte-li, podlahu utřete savým hadrem do sucha. Samozřejmostí by také mělo být udržování stálé teploty v obytných místnostech. Čím méně teplota kolísá, tím méně hrozí růst plísní.

