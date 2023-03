Plíseň v bytě je tichý zabiják: Odborník radí, jak se jí vyhnout

Pokud by se vám doma usídlila na návštěvě plíseň, představovalo by to značná rizika pro vaše zdraví. Proto je dobré jejímu výskytu náležitě předcházet. Poradíme vám, co pro to můžete udělat.

Výskyt plísně v domácnosti vám může způsobit nemalé zdravotní problémy. Plísně se často vyskytují na místech, která jsou obvyklá, ale někdy se vplíží do domu i zcela nenápadně, než si jich někdo opravdu všimne. Nejčastěji se tvoří všude tam, kde je nadměrné vlhko, takže riziko hrozí především v koupelně a kuchyni, anebo v místnosti, kde sušíte prádlo. V každém ohledu je dobré být o krok napřed a vědět, jak na správnou prevenci, aby plísně u vás doma nedostaly šanci. Jak se můžete efektivně vyhnout plísni, se dozvíte v tomto videu: Plísně milují vlhko Plísně jsou vlastně mikroskopickou skupinou hub, kterým se daří ve vlhkém prostředí. Jsou velmi odolné a velice snadno přežívají i v extrémních podmínkách, v teplotách od -80 °C do +90 °C. Bohužel jsou také imunní vůči mnoha druhům agresivních chemických prostředků, a proto se vyskytují na stejných místech opakovaně. Proto je vždy potřeba zjistit příčinu vzniku plísně a najít na ni ten správný prostředek. Zpravidla se plísně projevují jako nehezké a páchnoucí černé, hnědé, žluté, růžové a zelené skvrny. Plísně v domácnosti bývají nepříjemný problém, s nímž často zápolí mnoho domácností. Proto je dobré jim předcházet. Zdroj: profimedia.cz Proč je pro nás plíseň nebezpečná Jakmile se plíseň rozšíří tak, že je ve vzduchu ve vysoké koncentraci, bohužel začneme plíseň vdechovat, což není pro náš organismus zdravé. Jejich spóry dráždí sliznice, což může vyvolat i alergickou reakci s projevy, jako jsou kašel, rýma, zánět vedlejších nosních dutin, podrážděné průdušky a plíce a v nich i případný zánět. Někdy mohou plísně vyvolat i zánět plic a astmatický záchvat. Stejně tak se mohou vyskytnout bolesti hlavy a podráždění pokožky. Pravidelně větrejte Jedná se o jednu z nejúčinnějších prevencí. Mezi nejčastější příčiny vzniku plísní totiž patří nedostatek větrání a problémy v konstrukci stavby. Častým důvodem výskytu plísní jsou tzv. tepelné mosty, kdy se nadměrná vlhkost vyskytuje na chladných místech pod okny a v rozích místnosti. V bytě byste měli nechávat otevřené dveře mezi jednotlivými místnostmi, pokud to jde. Umožníte tak volné proudění vzduchu v bytě. Jinak se jednotlivé prostory mají tendenci zapařovat a dochází k pravidelnému orosení oken, což je přesně start ke vzniku plísní. Jak správně větrat? Větrejte vždy krátce, ale intenzivně. Pokud je chladné počasí, větrejte kratší dobu. V zimě, kdy venku mrzne, postačí i rázných 5 minut. Důležité je větrat několikrát přes den, a to nejlépe 3 až 4 krát. V létě však můžete nechávat okna otevřená klidně celý den. U plastových oken v teplých měsících roku využívejte přivětrávací systém, který umožňuje větrat i při zavřeném okně. Důležité je větrat několikrát přes den, a to nejlépe 3 až 4krát. Zdroj: Profimedia Udržujte doma odpovídající vlhkost Zpravidla je doporučována úroveň vlhkosti v domácích interiérech pod 60 %, ideálně v rozmezí 45 až 55 %. Pokud je vlhkost vyšší než 60 %, lze použít odvlhčovač. Není od věci mít doma kvalitní vlhkoměr. Řešením může být i čistička vzduchu Čistička vzduchu je proti plísním ideálním pomocníkem, protože odstraňují ze vzduchu škodliviny. Běžně jsou schopny zachytit takřka 100 % velmi drobných pevných nečistot, ale i viry, plísně a další alergeny. V místnosti díky nim můžete dýchat čistý vzduch, nezapomínejte však na pravidelné čištění filtrů. Čtěte také: Většina Čechů pere prádlo špatně. 5 věcí, které ničí prádlo i vaše zdraví Čtěte také: Neutrácejte zbytečně! Tablety do myčky si vyrobíte za pár korun z věcí v šuplíku Zdroje: www.novinky.cz, www.rehabilitace.info, www.ceskykutil.cz