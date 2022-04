Plíseň v pračce: Jak ji jednoduše a jednou provždy odstranit krok za krokem

Pračka se považuje za jednoho z nejdůležitějšího pomocníka v domácnosti. Komu by se v dnešní době chtělo prát prádlo na mandlu. Z toho důvodu musíme o pračku náležitě pečovat! Co dělat, když se v pračce objeví plíseň?

Neustálé vlhko při praní prádla…v tomto případě slouží pračka přímo jako magnet na plíseň. Občas prádlo v pračce nějakou tu hodinku zapomeneme, což růst plísně ještě dostatečně podpoří v činnosti. Na první pohled ji možná nezahlédnete, ale omrkněte skrytá místa pračky! Patří do nich zejména gumové těsnění nebo přihrádka dávkovače pracího prostředku.

Plíseň může být i skrytá, zvláště při praní na nízké teploty, a vy na první pohled nemusíte poznat vůbec nic. Každopádně na to přijdete pomocí svého nosu. Prádlo jednoduše začne zasmrádat, můžou se objevit i zhoršené projevy alergie na plísně, pokud na ni někdo z rodiny trpí.

Gumové těsnění bývá zaneřáděné nejčastěji a nejvydatněji. Zdroj: Shutterstock.com

Co na plíseň funguje

Návodů jak vyčistit pračku je mnoho. Někdo využívá sílu octa, kterému se budeme věnovat i my, protože se to možná nezdá, ale ocet je na čištění pračky přeborník. Bílý ocet skvěle dezinfikuje a odstraňuje i již mnohokrát zmiňované plísně. Můžete s ním uklidit téměř celou domácnost.

Pro začátek si pečlivě omyjte gumové těsnění pračky. Nachystejte si zabijácký roztok (pro plísně samozřejmě) smícháním kyseliny citronové, bělidla a teplé vody (1:1:1). Namočte do roztoku hadr a začněte drhnout těsnění. Jestliže jste na pračku dlouho nesáhli, může se stát, že se plíseň a nečistoty jen tak gumy nepustí. V tom případě vydatně namočte hadr do roztoku a vložte ho do gumového těsnění na cca 30 minut. Mezitím vyhrabejte v zásuvkách starý kartáček na zuby, kterým po požadované době těsnění dočistíte. Tak to bychom měli první krok.

Hadr hoďte do pračky a pusťte program s vysokou teplotou.

Dalším krokem bude skoro to samé, s tím rozdílem, že vlijete do zásobníku na prášek jeden hrnek octa a druhý šoupnete rovnou do bubnu pračky. Jestli nechcete, aby pračka jela naprázdno, dejte do ní například pár utěrek nebo ručníků.

Nakonec nás čeká ještě očista zásobníku a dvířek z vnitřní strany. Oboje se čistí roztokem octa a vody (1:1). Nezapomeňte očistit i prostor, odkud jste vyndali zásobník. K tomu se vám bude hodit opět starý kartáček na zuby.

Nezapomeňte ani na zásobník pračky a na prostor, do kterého je usazen. Zdroj: HENADZI KlLENT/Shutterstock.com

Předcházení plísní

nechávejte pootevřená dvířka, aby se do bubnu dostával vzduch

nenechávejte doprané prádlo v pračce zbytečně dlouho

alespoň jedenkrát měsíčně prožeňte v pračce ocet (2 hrnky) při programu, který disponuje vysokou teplotou

povytáhnutý nechávejte i zásobník na prací prostředek

pravidelně také otírejte naředěným octem gumové těsnění i zásobník na prací prostředek

gumové těsnění byste měli osušit po každém praní, ale tento úkon dělá pouze malé množství lidí

