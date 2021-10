Jak se definitivně zbavit plísně v pračce: Nejlépe pomůže obyčejné bělidlo

Plíseň v pračce je vcelku běžnou záležitostí, málokdo pračku totiž pravidelně čistí. Jak se plísně jednoduše zbavit? Vezměte do ruky kartáček s bělidlem a pračka bude jako nová.

Vyndáte prádlo z pračky a místo toho, aby krásně vonělo čistotou, podivně zapáchá, jako kdybyste ho vůbec nevyprali. To naštve každého. Co s tím? Musíte se pustit do pořádné očisty pračky.

Vyčistěte pračku důkladně. Bude tak v dobré kondici a předejdete i opravám. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Jak jistě víte, o pračku byste se měli dobře starat. Nejzásadnější je každoměsíční očištění pračky od nečistot, které se v jejích různých koutech usazují. Prací prášek nebo zbytky aviváže, které nemají šanci se zcela rozpustit, protože jsme si navykli prát při nízkých teplotách. Šetříme peníze a naše oblečení, ale pračka tím trpí.

Začínáme čistit pračku

Nejprve se pusťte do řádného vyčištění gumového těsnění. Připravte si hadr, který namočte do směsi vody, bělidla a kyseliny citronové (1:1:1). Nezapomeňte na rukavice, přeci jen se jedná o agresivnější látky. Těsnění důkladně očistěte, pokud se vám to nedaří, můžete nasáknutý hadr do těsnění nacpat a nechat působit přibližně půl hodiny. Určitě máte někde založený starý zubní kartáček na úklid, tak ním těsnění vydrhněte.

Při čištění pračky bychom neměli zapomínat ani na gumové těsnění. Zdroj: cunaplus / Shutterstock.com

Pokračujeme s čištěním pračky

Máme čistou gumu těsnění, ale tím proces nekončí. Hadr, který jste používali, hoďte do bubnu pračky, nastavte ji na praní na nejvyšší stupeň a zapněte. Po dokončení cyklu nalijte do bubnu hrnek octa a do zásobníku druhý hrnek octa. Vyperte v octu třeba utěrky, ať se nepere naprázdno, opět na nejvyšší možný teplotní stupeň.

Kvalita praní závisí i na tom, jak pečujeme o pračku. Zdroj: Kuznetsov Dmitriy / Shutterstock.com

Jak omýt zásobník

Starat se musíte i o zásobník, ten je mnohdy zanesenější nejvíc a hraje všemi barvami. Nařeďte si v kyblíku ocet a vodu ve stejném poměru a zásobník tam vložte odmočit. Vy si zatím namočte do roztoku hadřík a očistěte vše zbývající, tedy otvor po dávkovači a dveře pračky – zevnitř i zvenku. Poté kartáčkem umyjte odložený zásobník a vraťte ho na své místo.

Jestliže je plíseň v počáteční fázi, použijte na ni snadno dostupné a zároveň velmi účinné prostředky na její odstranění. Nejoblíbenější je ocet, může být i jablečný. Zdroj: profimedia.cz

Co byste měli dělat pravidelně…

po vyprání nechávat otevřená dvířka pračky

co nejdříve po doprání odstranit z pračky prádlo

čistit pračku důkladně 1x do měsíce

dbát na čisté těsnění pračky

těsnění po každém praní vysušit

pokud nestíháte prádlo pověsit, alespoň pračku otevřete

vyperte občas nejméně na 60°C

dvakrát do roka vyčistěte i filtr pračky

když neperete, vysuňte dávkovač, ať větrá

Zdroje: www.express.co.uk, zena.aktualne.cz, prosvet.cz