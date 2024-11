Plíseň v domě je velice nepříjemná situace. A nejvíce se plíseň tvoří ve spárách vašeho příbytku. Pokud chcete, aby byly vaše spáry bez plísně, vetřete do nich toto. Po plísni nezbude ani památky.

Plíseň v domě je nepříjemná situace, a ne vždy lehká na vyřešení. Jak se ale stane, že se plíseň ve vašem domově vytvoří? Bohužel, děje se to častěji, než si myslíte, jelikož pro plíseň je jednoduché se dostat do vašeho obydlí. Především kvůli vlhkosti a kondenzaci vzduchu. Stačí už jen to, když dostatečně nevětráte. Jakmile se ve vašem bytě nahromadí vlhkost, může z toho být pořádný malér.

Začne vám hnít dřevěný nábytek, omítka se bude odlupovat a na zdech, ve spárách, a celkově všude se začne tvořit plíseň, což není jen neestetické, ale hlavně velice nebezpečné, jelikož houbové výpary vdechujete, což může vést k dýchacím potížím.

Youtube video, jak vyčistit spáry, najdete na kanále Levelys System:

Zdroj: Youtube

Plíseň ve spárách

Plíseň potřebuje ke svému výskytu vlhkost. Takže ideálním útočištěm pro ni je koupelna. Tam se plíseň může zabydlet například ve spárách, jelikož spáry mezi kachličkami jsou vyplněné spárovací hmotou, která se však po nějaké době opotřebuje. To znamená, že zešedne, hromadí se v ní nečistoty a pro plísně tak představuje naprostý ráj na zemi. Máte však více možností, jak se plísní ve spárách můžete rychle a efektivně zbavit.

close info Daniele De Vivo / Shutterstock zoom_in Spáry, ve kterých je zažraná plíseň, můžete vyčistit buď pomocí chemikálií, nebo pomocí jedlé sody.

První možnost je plíseň odstranit pomocí chemie. A ze všech chemických prostředků se proti plísním nejvíce doporučuje bělidlo. Smíchejte tudíž jeden díl bělidla se třemi díly vody v kbelíku. Pro vaši bezpečnost si vezměte gumové rukavice.

Chvíli počkejte, až se roztok dostatečně smíchá, a následně si vezměte kartáč, kartáček, který používáte na čištění (ne zubů), nebo houbu a pomocí bělidlové vody vše důkladně vydrhněte. Drhněte tak dlouho, dokud si nebudete jisti, že plíseň a skvrny od ní nezmizely. Následně vše vytřete obyčejnou teplou vodou.

Jde to i bez chemie

Pokud si nechcete hrát na laboratoř malého chemika, a máte raději přírodní cestu eliminace plísní, pak vám pomůže naše stará dobrá známá, aneb jedlá soda. Výhodou jedlé sody je, že je levná, účinná, a hlavně nezatíží vás a váš byt nežádoucími výpary z chemikálií.

Do kbelíku nalijte půl litru vody a přidejte pět polévkových lžic jedlé sody. Pak už stačí jen vzít houbu či kartáček a dlaždice a spáry pořádně vydrhnout. A máte hotovo. Mechanické odstranění plísně není úplně procházka růžovým sadem, a budete muset obětovat značnou část svého volného času, ale pro život bez plísní ve spárách se to zkrátka vyplatí.

Zdroje: www.napadov.cz, www.envirovent.com