Chcete si postavit nový plot nebo snad plánujete opravu toho stávajícího? Máme pro vás informace, které byste měli vědět pro zachování dobrých vztahů mezi sousedy.

Sousedské vztahy jsou důležitým a klíčovým prvkem pro dobré a příjemné soužití. Mnohdy však procházejí zatěžkávací zkouškou, a to i při stavbě nebo rekonstrukci plotu. Proto není od věci být takzvaně v obraze a orientovat se, jaké platí v tomto případě zákonné podmínky. Vyhnete se tak zbytečným sousedským sporům. Co tedy říká zákon o stavbě a údržbě plotů?

Plot podle zákona

Podle Zákona občanského zákoníku § 1024, č. 89/2012 Sb. jsou ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky společným majetkem. Plot neboli společnou zeď může každý z nich užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a dle svého s ní i nakládat. Může si v ní například zřídit výklenky, které na druhé straně nejsou, ale nesmí udělat nic, co by plot ohrozilo, nebo co by druhému sousedovi překáželo v užívání jeho poloviny.

Sousedské vztahy jsou důležitým a klíčovým prvkem pro dobré a příjemné soužití.

Plot je drobná stavba

Od počátku letošního roku platí, že je plot mezi sousedy drobnou stavbou, a to dle Přílohy č. 1 bodu 5 zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona, když se vyskytuje mezi pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše.

Když pak není oplocení drobnou stavbou, jedná se o jednoduchou stavbu podle Přílohy č. 2 odst. 1 písmena e). Samotná výška plotu je daná stavebním zákonem a místními předpisy. Obecně platí, že ploty do výšky 2 m vyžadují povolení od stavebního úřadu. Pro ploty vyšší než 2 metry je pak potřeba získat územní souhlas.

Pravidlo pravé ruky již neplatí

Mnozí z nás si možná vybavují tzv. pravidlo pravé ruky, kdy platilo, že každý ze sousedů byl zodpovědný za plot na pravé straně svého pozemku při pohledu z ulice na dům. Tato zásada však již dávno není aktuální. Jak to tedy je nyní?

Jestliže si chcete plot postavit na svém pozemku, jedná se jen o vaše rozhodnutí a není možné po sousedovi nic požadovat.

Váš pozemek, váš plot

Jestliže si tedy chcete plot postavit na svém pozemku, jedná se jen o vaše rozhodnutí a není možné po sousedovi nic požadovat. V případě, že půjde o společný zájem a plot by měl stát na společné hranici pozemku vašeho i souseda, je možné se vzájemně dohodnout a společně se na jeho stavbě i podílet. Vždy je však ideální domluvit předem veškeré detaily o vzhledu, výšce, použitém materiálu a další údržbě.

Písemná dohoda

Nejlepší způsob, jak se vyhnout konfliktům se sousedy, je nejen vzájemná konzultace a souhlas, ale i písemná dohoda o stavbě plotu. V budoucnu je užitečným nástrojem pro řešení potenciálních konfliktů. V případě, že například nastane situace, že soused pozemek prodá, musí nový vlastník respektovat písemnou dohodu mezi původními sousedy.

