Jak vyčistit plyšové hračky, které nesmí do vody? Zkuste trik s jedlou sodou

Vyčistit plyšáky není problém. Stačí je přeci hodit do pračky nebo myčky. Bohužel to neplatí pro všechny plyšové hračky. Víte, co s nimi, když nesmí do vody? S plyšáky pomůže jedlá soda, ale také mrazák nebo utěrka z mikrovlákna.

Zdroje: www.kupi.cz, www.smartacek.cz

Jedlá soda pomůže čistit i nepratelné hračky

Špinavý plyšáci jsou v každé domácnosti, kde jsou děti. Jsou to ty nejmilovanější, nejohmatanější a často i nejoslintanější hračky v dětském pokoji, se kterými děti spí, ale také bagrují na pískovišti. Plyšáky je třeba čistit nejen kvůli vzhledu, ale hlavně kvůli špíně, která je uvnitř. Tou není jen prach a nečistoty, které se do hraček dostaly zvenčí při hraní. Jsou to také všudypřítomní roztoči, kteří trápí především děti a rodiče v domácnostech, kde žijí alergici a astmatici. Alergie na roztoče, respektive na jejich výkaly a zbytky, je nepříjemná. Péči je třeba věnovat nejen vybavení domácnosti a lůžku, ale také hračkám, které mají děti často u úst a obličeje. Pomůže vám i obyčejná jedlá soda.

Jedlá soda je praktickým pomocníkem v celé domácnosti. Zdroj: shutterstock.com

Hračky, které nelze namáčet

Máte-li silně alergické dítko, pak se patrně takovým hračkám vyhýbáte. Nicméně i plyšáky, které nesmí do vody, lze udržovat v čistotě. Nepratelné jsou především takové hračky, jejichž materiál to neumožňuje, obsahují polystyrenové kuličkové náplně, hrací strojky a elektroniku. Tyto hračky je třeba čistit nasucho.

Bohužel některé hračky do pračky nesmí. Zdroj: Profimedia

Čištění plyšáků zmražením

Než se vrhnete na viditelnou špínu, začněte s tím, co je uvnitř. Abyste se zbavili roztočů, vložte hračku do igelitového sáčku a uložte na den do mrazáku. Čím déle, tím lépe. Mražením zlikvidujete velké množství roztočů, ale jejich výkaly a zbytky v hračce zůstanou.

Ne všechny hračky se do mrazáku vejdou. Využijte mrazivých nocí a nechejte plyšáka přespat venku. Zdroj: Shutterstock.com / Tom Wang

Vyčistěte plyšáky jedlou sodou

Vyčistěte plyšáka pomocí jedlé sody. Stejným způsobem se čistí například matrace postele či čalounění nábytku. Použijte čistou jedlou sodu, u hraček se nabízí i malý balíček prášku do pečení, který sodu také obsahuje. Vetřete sodu do kožichu plyšáka a nechte působit několik hodin. Poté vyčistěte vysavačem, anebo ručně důkladně vytřepejte.

Po jedlé sodě následuje manuální očištění

Pokud je plyšák špinavý, pak vám pomůže švédská utěrka, čili utěrka ze speciálně utkaného mikrovlákna. Utěrku je třeba namočit do čisté vody a důkladně vyždímat. Utěrkou třete celý povrch plyšáka a soustřeďte se na místa, která jsou viditelně špinavá. Pokud vám to materiál dovolí, můžete použít i jemný kartáček s troškou saponátové vody nebo mýdla. Hračku nezapomeňte důkladně vytřít do sucha a nechat proschnout. Právě vlhkost je totiž pro roztoče ráj!

Malí a vytrvalí roztoči stojí za alergií na prach. Čistěte hračky pravidelně! Zdroj: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock