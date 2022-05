Perfektně čisté plyšové hračky: Použijte fintu s jedlou sodou, přispěje i mrazák

Děti plyšové hračky milují a často se stávají jejich několikaletými „kamarády“. Nejenže s nimi pravidelně usínají, ale berou si je i ven na hraní a jako věrného průvodce kamkoliv. Plyšáci jsou tak mnohokrát vystaveni mnoha nečistotám a bakteriím, a proto je důležité jejich pravidelné čištění.

Plyšáci, co snesou pračku

Některé plyšové hračky lze prát bez problému v pračce. Nejprve se vždy podívejte na štítek, kde máte informace, jak nejlépe se o hračku postarat. Ideální je použít jemný program s nižší teplotou s pracím práškem na dětské prádlo, který minimalizuje riziko vzniku možných alergií. Horká voda by snadno mohla rozpustit lepidlo. Myslete i na to, že než dáte hračku do pračky, je dobré ji sundat jednotlivé oblečky a doplňky, které by mohly pustit barvu. Potom vložte plyšáka do sáčku na praní spodního prádla. Pokud se bojíte dát plyšáka do pračky, aby se nepoškodil, stačí přidat prací prostředek do umyvadla s vlažnou vodou a hračku jemně promnout v ruce. Po důkladném vyčištění plyšáka pořádně opláchněte pod vlažnou tekoucí vodou. Pak už jen důkladně usušit. Buď na topení nebo na slunci.

Některé plyšové hračky lze prát bez problému v pračce. Nejprve se vždy podívejte na štítek, kde máte informace, jak nejlépe se o hračku postarat. Zdroj: shutterstock.com

Které plyšáky nikdy neprat

Plyšové či látkové hračky, které jsou vyplněny drobnými pěnovými kuličkami, obsahující hrací skříňky a jiné elektrické součástky nebo jsou ozdobeny speciálními polepy a flitry, do pračky nikdy nedávejte. Platí to i o maňáscích, kteří mají často hlavu vyztuženou kartonem. Tento typ hraček byste mohli nenávratně poškodit. Můžete je však vyčistit tzv. na sucho.

Začněte mrazákem

Plyšové hračky, které nesmějí do pračky, byste nejprve měli vydezinfikovat. A k tomu vám bezvadně poslouží mrazák. Plyšáka vložte do igelitového sáčku a následně jej uložte alespoň na 24 hodin do mrazáku. Čím déle hračku v mrazáku necháte, tím lepšího dezinfekčního účinku dosáhnete.

Na řadu přichází jedlá soda

Po dokonalé dezinfekci mrazem se můžete pustit do dalšího kroku, a to je čištění pomocí obyčejné jedlé sody. Nemáte ji zrovna doma po ruce? Velice dobře vám poslouží i balíček s práškem do pečiva nebo kukuřičná moučka. Jednoduše vetřete zvolený prášek do kožichu plyšáka a nechte jej několik hodin působit. Následně hračku důkladně vytřepejte, případně ji můžete vysát vysavačem. Soda na pečení dokáže odstranit všechny zápachy.

Po dokonalé dezinfekci mrazem se můžete pustit do dalšího kroku, a to je čištění pomocí obyčejné jedlé sody. Zdroj: shutterstock.com

Použijte navlhčený hadřík

V případě, že je plyšová hračka opravdu velmi špinavá a některé nečistoty vám nešly suchou metodou odstranit, vezměte si k ruce utěrku či hadřík namočené v čisté teplé vodě. Nejdříve jej důkladně vyždímejte a poté setřete celý povrch plyšáka. Soustřeďte se především na místa, která jsou obzvláště znečištěná. Použít můžete i jemný kartáček namočený v mýdlové či saponátové vodě. Na závěr nechte hračku důkladně proschnout a máte hotovo.

