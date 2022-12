Jaké počasí bude na Vánoce: Bílá pohádka, anebo se budeme brodit bahnem

K Vánocům patří sníh, ale je to často jen naše zbožné přání. Obvykle bývá na vánoční svátky obleva, která trvá okolo šesti dnů. Prakticky proto právě tyto svátky bývají spíše na blátě nebo prostě bez dostatečně nízkých teplot, aby mohlo sněžit. Jak to vypadá letos, dočkáme se ladovských Vánoc?

Jaké počasí bude na Vánoce?

Prosinec naleje a leden zavěje! To praví lidová pranostika o počasí na Vánoce i vývoji v novém roce a ostatní pořekadla jsou ve směs stejná. Všechna poukazují na to, že teplejší začátek zimy přinese opravdu nízké teploty a spoustu sněhu v předjaří. Jestli to tak bude i letos není jisté. Dlouhodobý výhled napovídá, že nebude teplo, ale ani pořádná zima.

Vánoce na sněhu jsou výjimečné. Mráz i sněžení jsou častější až v lednu a únoru. Zdroj: Shutterstock.com / Verena Matthew

I když mnohé zdroje spíš předpokládají klasický vývoj počasí během prosince a rozhodně neslibují bílé Vánoce, z informací publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývají malinko nadějnější závěry. Rozhodně to však nevypadá, že byste měli začít i v nížinách voskovat běžky.

Podle ČHMÚ se neočekávají velké výkyvy v teplotách či srážkách během posledního měsíce tohoto roku. Průměrná teplota by měla během prosince mírně klesat, což je normální vývoj odpovídající průměru. Co se týče srážek, ty se očekávají nepatrně zvýšené v druhém prosincovém týdnu, nicméně ve třetím a čtvrtém týdnu budou srážky jen průměrné. Co to ale znamená?

Na Vánoce nečekáme oblevu, ale ani velmi nízké teploty a časté sněžení. Zdroj: Shutterstock

Dlouhodobá předpověď na prosinec

Nejteplejší týden prosince již máme patrně za sebou, ČHMÚ předpovídá v následujících třech týdnech průměrné nejvyšší denní teploty okolo 0 °C. Častější předpokládané srážky v následujícím týdnu mohou být i sněhové, stejně tak jako méně vydatné srážky v celé druhé polovině měsíce. Ale je jasné, že jakékoli minimální výkyvy směrem nahoru přinesou déšť nebo maximálně déšť se sněhem.

Jiskřička naděje na sněhové přeháňky v období svátků stále je. Zdroj: Shutterstock.com / Yvonne Navalaney

Rozhodně tedy nečekáme sněhové závěje a bílé ulice, ale jiskřička naděje na sněhové přeháňky v období svátků stále je. Neočekáváme oblevu, nicméně teploty nejspíš nebudou v průběhu Vánoc dostatečně nízké, aby se případná sněhová nadílka na povrchu udržela dlouho.

Čekají nás tak nejspíš bílá rána se zasněženými chodníky a předzahrádkami, ale během dne bude případný sníh tát. Alespoň tak vypadá výhled na konec prosince roku 2022 nyní, kdy nejsme ještě ani v polovině prosince.