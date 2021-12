Jaké bude počasí přes Vánoce a na Silvestra? Budou na sněhu nebo na blátě?

"Já sním o Vánocích, bílých…" zpívá se v jedné známé vánoční písni. Kdo z nás by nesnil o vánočních svátcích na sněhu, které jsou v posledních více než deseti letech u nás velkou vzácností. Jak to bude letos? Dočkáme se konečně?

I když prosinec nese název zimní měsíc, sněhu během jedenatřiceti posledních dní roku bývá poskrovnu. Dokonce jsou v uplynulé dekádě známé i teplotní rekordy, které zimu rozhodně nepřipomínaly, například na Štědrý den roku 2013 byly na některých místech našeho území naměřeny teploty kolem +13°C. O rok později se situace opakovala a teploty kolem +14°C připomínaly začínající jaro. Jaké jsou předpovědi pro letošní rok? Profesionální meteorologové nevydávají dlouhodobé předpovědi s konkrétními hodnotami teplot vzduchu a množství srážek, ale vyjadřují přepokládaný charakter počasí z hlediska průměrných teplot a úhrnů srážek a jejich očekávaný trend.

Co říká pranostika?

Během druhé dekády prosince bude pravděpodobně zatažená obloha a inverze, v nížinách slabý déšť a sněžení, na horách slunečno a polojasno. Teploty okolo +5°C by měly být průměrné denní teploty, přechodně by někde mohly klesnout i pod bod mrazu. Ke konci dekády by se mělo citelně oteplit, teploty by mohly stoupat až k +10°C i více. Zřejmě tak bude opět platit známá pranostika: "Na Adama a Evu, čekej oblevu." I když zřejmě nebude mít co v přírodě odtávat, a to ani ve vyšších polohách.

Bohaté sněhové nadílky se na Vánoce zřejmě nedočkáme. Zdroj: Shutterstock

Překvapí nás příroda?

Pokud prý přijde nějaké sněžení, tak podle meteorologických modelů to může být na přelomu druhé a třetí dekády, tedy kolem 20. prosince. Vydatné sněžení však dlouho nevydrží, obleva je podle výpočtů z minulých let vysoce pravděpodobná. Vánoce na blátě tedy zřejmě budou, citelnější ochlazení pak přijde zřejmě před Silvestrem, sněhu se ale také nedočkáme. Příroda nás však v minulosti už tolik překvapila, že všechno může být nakonec úplně jinak.

Zdroje: www.chmi.cz, www.pocasimeteoaktuality.cz