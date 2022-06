Výpadek elektřiny může úplně zničit váš počítač: Jak ho jednoduše ochránit?

Náhlé a dlouhodobější výpadky proudu při bouřce nejsou ničím výjimečným. Připravte se na tyto situace, zejména pokud často pracujete na počítači. Výpadky tyto přístroje mohou nenávratně poškodit.

Práce z domova online je v poslední době poměrně běžná věc. S používáním počítače v domácím prostředí však souvisí i jeho ochrana. Hrozí totiž, nejen to, že byste mohli přijít o mnohá data a rozdělanou práci, ale kvůli přepětí nebo výpadku proudu může dojít i k poškození počítače. Takové nepříjemnosti můžete snadno předejít, a to tím, že si k počítači přidáte záložní zdroj UPS.

Nepřerušitelný zdroj

Zkratka UPS vznikla z anglického výrazu Uninterruptible Power Supply, což znamená nepřerušitelný zdroj napájení. Funguje tak, že v případě výpadku elektřiny se aktivuje a ještě nějakou dobu udrží přístroj v chodu. Ten čas můžete využít na uložení rozdělané práce, ukončení procesů a můžete také počítač regulérně vypnout, aby nedošlo k jeho poškození. UPS zároveň ochrání vaši elektroniku proti přepětí, které může vzniknout při bouřce. Záložní zdroj koupíte v běžné prodejní síti, jen musíte vědět, podle jakých kritérií vybírat.

Tři varianty

Při výběru raději požádejte o radu odborníka, není však od věci se v záložních zdrojích trochu zorientovat. V podstatě existují tři varianty UPS, a to offline záložní zdroj, Line-Interactive UPS a online záložní zdroj.

Základní ochranu poskytnou offline záložní zdroje, jejich výhodou je nižší cena, nevýhodou může být, že nedokáží dostatečně rychle reagovat na rychlé poklesy napětí v síti. Pokud je však pokles větší, okamžitě se přepnou na záložní baterii.

Line-Interactive UPS reaguje na výkyvy napětí mnohem aktivněji, než první typ, a je vhodný tam, kde není elektrická síť příliš stabilní.

Třetí jmenovaný, online záložní zdroj je nejdokonalejší řešení. Počítač je stále napojen nejen do elektrické sítě, ale je také trvale napájen z baterie. Tento záložní zdroj je vhodný na hodně citlivou elektroniku, je poměrně finančně náročný, proto je vhodný do komerční sféry a v domácnostech se příliš nevyužívá.

Záložní zdroj vybírejte s odborníkem. Zdroj: Profimedia

Důležité parametry

Jakmile si ujasníte, jaký typ záložního zdroje potřebujete, zaměřte se na jednotlivé parametry. S jejich porovnáním by vám měl poradit zkušený odborník, určitě se zaměřte na výkon, záložní dobu, počet zásuvek a dalších přidružených funkcí. Výkon UPS vám pro domácnost postačí do 500 W (do kanceláře budete potřebovat zhruba výkon do 1500 W). Záložní doba zaručí, jak dlouho vám bude po výpadku elektrického proudu počítač fungovat. Vybírejte tedy podle toho, jak dlouhou záložní dobu potřebujete, abyste si uložili svou práci a počítač vypnuli. Stačí vám minuta, pět minut nebo deset? Čím delší záložní doba, tím větší kapacita akumulátoru. A také platí, že čím častěji budete UPS využívat, tím rychleji se sníží jeho životnost. Průměr je zhruba 3 roky. Víte, kolik zařízení připojíte k záložnímu zdroji? Podle počtu vybírejte i počet zásuvek na zdroji.

Existují tři varianty UPS, a to offline záložní zdroj, Line-Interactive UPS a online záložní zdroj. Zdroj: Profimedia

Praktické funkce

Jaké další funkce by vám mohly na UPS přijít vhod? Třeba výměna baterie bez odborníka, LED signalizace značící co se právě se záložním zdrojem děje, úsporný režim, během kterého se spoří elektrická energie v momentě, kdy napětí v síti nekolísá. Vhodné může být i ovládání, díky kterému můžete UPS spravovat a nastavovat.

