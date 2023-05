Naše babičky jednou za čas vytíraly podlahy vodou se solí. Skvělá věc!

Sůl se nehodí jen do slánky, ale také na úklid. I když by se mohlo zdát, že to je podivný nápad, nic tak přelomového na tom není. Posuďte sami. Naše babičky používaly sůl na všechno možné, a to i na podlahy.

Zdroje: www.tasteofhome.com, chalupari-zahradkari.cz Soli není nikdy dost I docela obyčejná sůl dezinfikuje. Mírně, ale účinně snižuje výskyt bakterií, virů a plísní, které se mohou na podlahách šířit. Sůl navíc také pohlcuje vlhkost, ale i pachy, což se může v některých případech náramně hodit. Vytírání solným roztokem je rozhodně také nezávadný a přírodní způsob. Sůl nevadí lidem ani zvířatům. Je to levná surovina, kterou má každý doma a není důvod čas od času ji nepoužít. Víte, jak si babičky poradily bez mopu? Nemáte po ruce mop a nevíte, jak zabalit smeták nebo stěrku do hadru. Je to sice docela jednouché i bez díry uprostřed, ale neznalým tenhle prostý trik určitě také pomůže. Podívejte, jak si s tím poradila tahle dvojka. Vytírání solí Příprava solného roztoku není náročná, sůl vás skoro nic nestojí a je vždy po ruce. Do litru vody se obvykle přidávají tři až čtyři polévkové lžíce soli. Sůl nechejte dobře rozpustit a její koncentraci nikdy nezvyšujte. Mohla by totiž pak zanechávat stopy. Nedoporučuje se také výhradně užívání soli, ale jen občasné. Na střídačku by měla být podlaha myta jen vodou, případně vodou s jinými čističi, aby se sůl nezačala na různých místech hromadit při příliš intenzivním používání solného roztoku. Pro mytí solí platí klasické poučky, stejně jako pro jakékoli jiné mytí podlah. Povrch napřed dobře zameťte nebo použijete vysavač. Sůl nebo jiný prostředek promíchejte s vodou, čistý mop nebo hadr dobře vyždímejte. Postupujte od nejzazšího koutu a nechejte podlahou volně uschnout. Sůl rozhodně patří k jednoduchým a účinným domácím čístícím prostředkům. Zdroj: Profimedia Na hodně používané a zestárlé podlahy můžete vyzkoušet sůl společně s jednou sodou, které by měly povrchu vrátit lesk a vykřesat z něj ještě docela pěkný vzhled. Ze sody a soli v poměru 1:2 udělejte pomocí trošku vody pastu nebo řidší kaši, kterou pak drhněte povrch kuchyně, koupelny či podlahy celého vašeho domova. Používejte rukavice, kartáč nebo drsnější stranu houbičky podle materiálu, který čistíte a po skončení otřete všechny povrchy dobře čistou vlhkou utěrkou nejlépe z mikrovlákna.