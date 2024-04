Jak vybrat nový vysavač? Není to snadná práce, ale když si ujasníte základní požadavky, dovedou vás rychle k cíli i spokojenosti.

Není to tak dlouho, co jsme ještě na chatě měli starý vysavač snad ze šedesátek. Jen na luxování auta, když to bylo potřeba, protože v domě se vždycky jen zametalo. Byl kovový, těžký, neohrabaný, měl hrozně krátkou šňůru a moc dobře nevysával. Možná proto ho babička příliš nepoužívala.

Zdroj: Youtube

Dneska je to naštěstí jiné a bez dobrého vysavače si řada z nás neumí úklid představit. Vždyť s ním vysajete nejen podlahu, ale i „utřete“ prach a někdy rovnou vytřete. Když se ale ten, který léta spolehlivě fungoval, rozbije, můžete nerozhodně přešlapovat před obří nabídkou, v níž navíc přibyly nové druhy a funkce. Jak si vybrat správně? Univerzální návod neexistuje, ale praktické otázky, které vás dovedou k cíli, naštěstí ano.

Kritéria výběru

Typ podlahy

Různé druhy, ale i konkrétní typy vysavačů jsou nejefektivnější na různých površích. Proto je důležité nejdřív vědět, jestli budete luxovat převážně koberce, nebo jestli máte všude tvrdé podlahy. Roli ale hraje i to, jestli jsou úplně hladké, jako třeba lino, nebo mají spáry, jako parkety či dlaždice. Obecně platí, že koberce vyžadují vyšší výkon. A třeba naprostá většina robotických vysavačů je nevyčistí dostatečně dobře.

Velikost nádoby

Měla by se odvíjet od velikosti plochy, kterou budete běžně vysávat. Do 50 m2 plochy se obecně doporučuje sáček do objemu 2 až 2,5 litru, do 100 m2 by to měly být 3 až 4 litry a stejně to platí i pro bezsáčkové vysavače. Můžete si samozřejmě vybrat i typ s menším nebo větším objemem. Když bude menší, budete ho ale muset možná měnit neprakticky často (a znamená to i vyšší náklady na sáčky), když bude větší, bude sáček ve vysavači zbytečně dlouho a mohou v něm růst plísně nebo jiné patogeny.

close info Georgy Dzyura / Shutterstock zoom_in Sáčkové vysavače jsou zpravidla tišší a hygieničtější

Výkon

Nepleťte si ho s příkonem (tedy spotřebou energie). To je sice taky důležitý údaj, ale o výkonu už dnes mnoho neříká. Nižší příkon znamená menší spotřebu, často i hlučnost, ale ne nižší výkon. Výkon pak záleží na spoustě dalších vlastností, včetně konstrukce vysavače, výkonu motoru, síle sání i účinnosti filtrace. I z toho důvodu není úplně snadné výkon měřit, a i když někteří výrobci určitá čísla udávají, není vlastně možné je nějak porovnat mezi sebou. Při výběru se proto spíš dívejte na kvalitu výše uvedených částí, jako jsou motor nebo filtry. Dobré vodítko vám dají i ověřené recenze a nezávislé testy.

close info Dimaris / Shutterstock zoom_in Tyčové vysavače mívají nižší sací výkon

Filtry

U každého vysavače byste měli najít označení účinnosti filtru. Pro běžné domácí vysavače se používá označení EPA a HEPA, navíc s číslem. Čím je vyšší, tím účinněji dokáže vysavač zachytávat nečistoty, ale tím vyšší jsou taky jeho nároky na výkon motoru a kvalitu celkového zpracování vysavače, aby měl dobrý výkon. Pro alergiky se obecně doporučuje používat filtry EPA12 nebo HEPA13, které jsou nejúčinnější. Z hlediska konstrukce je pak ideální kombinace jednorázových částí filtru, které pravidelně měníte (podle doporučení výrobce) a omyvatelných částí, které můžete používat téměř donekonečna (ale může být potřeba koupit filtr nový, to když jinak vysavač vydrží opravdu dlouho).

Hlučnost

Čím nižší, tím lepší, nemělo by to ale být na úkor výkonu. Počítejte tedy s tím, že vysavač bude vždycky vydávat nějaký hluk. Sami si jen musíte stanovit, co vůbec snesete. A taky si třeba rozhodnout, jestli vysáváte jednou za dva týdny a je vám to vlastně jedno, nebo jestli lux vytahujete každý den a vyšší hluk by vás obtěžoval.

Zvláštní efekty

Některé domácnosti zkrátka mají speciální potřeby. Třeba proto, že v nich kromě lidí bydlí i jejich mazlíčci. Nebo naopak alergici. Na ty všechny výrobci myslí a speciálně pro ně vyrábějí spotřebiče, které jim péči o domov usnadní. A nejsou to jen zbytečné funkce, kvůli nimž je vysavač dražší. Jeden umí efektivněji sbírat zvířecí chlupy, protože bývá vybavený speciálními kartáči a mívá i upravený výkon. Oba pak obvykle mají výkonnější filtry, které účinně zachycují roztoče a další patogeny uvnitř vysavače tak, aby se jich zpátky do vzduchu dostalo jen minimum. Nebo nejlépe nic. Pokud je to i váš případ, určitě zapátrejte v daných kategoriích. Vyplatí se to.

Budete mu pomáhat?

Ano, i tohle by mělo při výběru hrát roli. Pokud milujete vysávání a každé smítko, které mizí v kartáči, vás naplňuje štěstím, nejspíš vám postačí pořídit si kvalitní vysavač, ať sáčkový, nebo bez, podlahový, či tyčový, s dostatečným výkonem pro vaše podlahy a funkcemi, které případně chcete. Jestli se naopak chcete téhle domácí povinnosti zcela zbavit, určitě investujte do kvalitního robotického vysavače.

close info Sharomka / Shutterstock zoom_in Robotické vysavače mají své zaryté odpůrce i příznivce

Aby dlouho vydržel

Nezáleží jen na výběru kvalitního spotřebiče. Životnost totiž můžete sami prodloužit tím, že se o něj budete starat. Základ je pravidelné čištění. To se týká všech nádob, v nichž se shromažďují vysáté nečistoty a platí to především u bezsáčkových vysavačů. Když ale vlhkým hadříkem otřete nádobu kolem sáčku, taky tím nic nezkazíte. V obou případech je pak musíte nechat pečlivě vyschnout.

close info Den Rozhnovsky / Shutterstock zoom_in Pro menší nehody je ruční vysavač skvělým pomocníkem

A nezapomeňte ani na pravidelnou výměnu sáčků a vysypávání sacích nádob. V případě cyklonových nebo robotických vysavačů by to mělo být alespoň jednou za týden, aby se v nich nemnožily bakterie (ale klidně po každém použití), u sáčků nemusíte být tak přísní. Ale když třeba zazimujete chatu, určitě sáček vyhoďte a na jaře počítejte s novým.

Měnit a čistit je potřeba i filtry. V tomto případě se řiďte vždy pokyny výrobce, který obvykle udává, které filtry a jak často máte měnit, případně jakým způsobem je přesně čistit. Když to dodržíte, uchová si vysavač dobrý výkon a nezanese se.

Vaší druhou povinností by mělo být pravidelné čištění válců a všech kartáčů. Průběžně je vysajte hadicí během každého vysávání a alespoň jednou za tři měsíce jim dopřejte koupel v čisticím prostředku a pečlivé vydrhnutí od všech nečistot, včetně třeba vlasů a prachu. Před dalším použitím samozřejmě nechte všechno pečlivě uschnout. S robotickým vysavačem pak musíte myslet ještě na pravidelné otírání (nejlépe vlhkým hadříkem) senzorů a koleček, a když si vzpomenete, otřete i celé tělo, včetně displeje. Alespoň se vám s pomocníkem zas bude trochu lépe spolupracovat.

Jaký druh?

Vyplatí se znát alespoň ty hlavní. Každý má totiž trochu jiné vlastnosti a u typu vysavače proto výběr obvykle začíná.

Sáčkový

Sáčkové vysavače poskytují velmi dobrý sací výkon za rozumnou cenu. Obecně jsou tišší a hygieničtější. Sáček uvnitř není jen přežitek, naopak znamená další stupeň filtrace nečistot a obecně se proto pro alergiky doporučují právě sáčkové vysavače s účinným HEPA filtrem. Řada nečistot a prachu zkrátka zůstane rovnou v sáčku. Hodí se pro koberce i tvrdé podlahy (většinou na ně výrobci nabízejí různě hubice). Nevýhodou je dokupování sáčků a taky pokles výkonu, když se sáček zaplní. I proto je praktické koupit vysavač s indikátorem prachu.

Cyklonový

Dříve se jim říkalo bezsáčkové, dnes je spíš najdete pod označením cyklonové. První název vychází samozřejmě z toho, se smetí místo do sáčku sbírá do nádoby, drobné prachové částice pak vysavač zachytává do filtrů před a za motorem. K jejich oddělení dochází právě pomocí takzvané cyklonové technologie a odtud druhé pojmenování. Cyklonové vysavače jsou dobré v tom, že nemusíte kupovat sáčky, třeba pro alergiky to ale může být problém – při vysávání nádoby se může část prachu dostávat zpátky do vzduchu. Modernější modely jsou však vybavené takzvaným bezkontaktním vysypáváním, ty nejlepší pak mají vodní filtr. Což usnadní čištění, a navíc umožní i mokré vysávání. Musíte ale počítat s vyšší cenou. Navíc je dobré vědět, že nejsou tak výkonné při vysávání koberců s vysokým vlasem a vyžadují i častější výměnu filtrů (právě proto, že se prach nezachytává v sáčku).

Tyčový

Jsou skladné a obvykle i celkem lehké a dobře se s nimi uklízí ve vyšším věku, protože se k nim nemusíte tolik ohýbat. Když si ale chcete pořídit tyčový vysavač, vždy musíte počítat s nižším sacím výkonem (hodí se tedy spíš pro hladké povrchy), a také nabíjením, takže ho využijete v menší domácnosti nebo jako doplňkový vysavač. Pokud chcete něco lepšího, hledejte model, který má dostatečně dlouhou výdrž akumulátoru, umožňuje mokré vysávání, případně rovnou slouží jako mop.

Ruční

Určitě to je spotřebič, bez kterého se v podstatě obejdete. Když ale máte malé děti, domácí mazlíčky, nebo jen nesnášíte, když musíte kvůli pár drobečkům vytahovat velký vysavač, je ten ruční neocenitelný pomocník. Doma, ale i třeba v autě nebo na cestách. Hlídejte si dostatečný výkon a kvalitní zpracování, stejně jako výkon baterie. Většina druhů je totiž akumulátorová, právě kvůli snadné manipulaci. Počítejte taky s tím, že nikdy nebude mít výkon jako velký vysavač, je to opravdu spíš doplněk. Některé typy zvládnou i mokré vysávání a to je určitě praktická funkce. Stejně jako to, že se ruční vysavač někdy prodává jako oddělitelná část toho tyčového. Máte tak šikovné dva v jednom třeba na chalupu.

Robotický

Nejnovější typ vysavačů není na trhu moc dlouho, a přitom už má své zaryté zastánce i odpůrce. Čím to? Je totiž velký rozdíl mezi kvalitním robotickým vysavačem a tím méně vychytaným. Nejjednodušší a nejlevnější modely sice umějí dobře vysát zcela hladkou podlahu, nevyhnou se ale židlím, nepřejedou práh, často se zaseknou nebo třeba omylem spadnou ze schodů. Mívají i menší výdrž akumulátoru. Často proto potřebují asistenci, a pokud máte doma koberec nebo třeba i dlažbu s většími spárami, s jejich úklidem si neporadí. V tomhle případě se vyplatí nešetřit. Pak si můžete pořídit lepší model vybavený navigací a mapováním prostoru, který umí vysát rohy i koberce a ty nejlepší navíc i vytřou. Navíc je můžete ovládat na dálku, případně nastavit různé režimy uklízení. Když si tedy připlatíte, je možné že s robotickým vysavačem dostanete neocenitelného pomocníka.

Zdroj: časopis Receptář