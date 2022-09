Inspirace: Nádherný podzimní truhlík osázený za pár korun a bleskem

Inspirujte se prací zahradnice i fotografiemi podzimních truhlíků a zátiší na parapetech, ve vchodech a na balkonech. Podzimně osázený truhlík může být hravý a zajímavý, ale také elegantní a šik. Co nejvíce sluší podzimu i vašim oknům?

Zdroje: www.modernizahrada.com, www.blesk.cz

Podzimní truhlíky nejsou nudné

Inspirujte se truhlíky osazenými rostlinami, kterým to sluší na podzim nejvíc. Které stálezelené či snad kvetoucí rostliny do podzimní výzdoby neodmyslitelně patří? Nebojte se kombinací barev, textur a vzrůstu. Vaše truhlíky můžou zdobit i během deštivých chladných dnů, které jsou jen předzvěstí ještě studenějších měsíců. Co rozveselí vaše okna a balkony? Krásný truhlík!

Chcete vědět, co frčí a je právě teď „in“? Pestrost. Nemusí jít o pelmel barev. Pestrost tvarů a vzrůstu je stejně zajímavá jako barvy. Nebojte se sesadit rostliny, které jsou velmi odlišné, tím právě vypíchnete jejich výjimečnost. Inspirujte se a podívejte se pod ruce zahradnice v tomto krátkém videu.

Dekorace v podzimním truhlíku a na parapetu

Dýně nejsou vaše gusto, nevadí. Podzim přeje spoustě jiných dekorací, které udělají vaše aranžmá zajímavé i neobvyklé. K podzimu kromě tykví patří neodmyslitelně různé plody, větvičky a dřívka, lucerny a svíčky, ale také košíky, lísky a různé neobvyklé nádoby, které můžete osadit.

Chcete-li mihotavá světýlka, můžete koupit svíčky na baterky, které budou za sklem od opravdové svíčky k nerozeznání. Ale lucerny a svítilny můžete také klidně nechat zhasnuté.

Vytvořte si krásné podzimní truhlíky a zátiší na parapetech, terasách a balkonech. Zdroj: Natalia Greeske / Shutterstock

Podzimní zeleň nebo zelenina?

Popusťte fantazii na špacír a zkombinujte nevšední zeleň nebo snad zeleninu. V případě okrasného zelí či kapusty si můžete vybrat z různých barev bílé, fialkové až purpurové. Nepropásněte šanci, taková dekorace k podzimu rozhodně patří.

Nebojte se neobvyklých kombinací, podzimní truhlík si je může dovolit. Zdroj: Profimedia

Podzimní klasika

Nezapomeňte na klasiku mezi podzimními květinami. Chryzantémy a vřesy či vřesovce se používají nejen kvůli jejich krásným květům, které jsou úzce spjaty s podzimem, ale také díky tomu, že dlouho vydrží a později je můžete zasadit třeba někam do zahrady. Vyberte si mezi nádhernými pestrými variantami nebo slaďte vše do jednoho odstínu.

Chryzantemy, vřesy a vřesovce patří k podzimu a můžete jimi ladit vše do fialovo purpurových odstínů. Zdroj: Profimedia

Podzimní chladné dny některým rostlinám svědčí

Užijte si na podzim květin, které milují chlad. Mezi takové patří rozhodně macešky nebo bramboříky. Jsou to navíc květiny, které vnesou do truhlíku spoustu barev. Budou to pěkné solitéry, ale dobře použitelné jsou i v kombinaci s jinými rostlinami.

Podzim svědčí maceškám, ale také bramboříkům. Zdroj: Profimedia

Nedbalá venkovská elegance podzimu

Netoužíte po barvách a láká vás spíš poklid venkova a jednoduchý šik vzhled? Vyzdobte si vchod či okna stálezelenými keříky a travinami ve venkovském stylu. Váš dům, váš hrad! Co si dáte do oken, je jen na vás.

Nebaví vás barvy? Podzimní dekoraci věnujte travinám a prosté zeleni. Zdroj: Profimedia

Podzimní neosázené truhlíky

Chcete pěkné truhlíky, ale na nové rostliny, osázení a kombinace nemáte ani pomyšlení? Nevadí, na čas poslouží i obyčejné větévky túji či jiná zeleň v kombinaci s šípky, jeřabinami či plody dřišťálů. Také mahonie a cesmíny mají krásné plody i listy, které rozhodně patří k podzimu i blížící se zimě.

Větvičky túje, šípky a další plody jsou jednoduchým dekorem, který nahradí i živé rostliny. Zdroj: Profimedia