Podzim je v plném proudu a příroda se náramně činí. Venku to hraje všemi barvami a nádherně zbarvené stromy lákají přenést trochu podzimní nálady i domů. Máme pro vás tip na jednu až banálně jednoduchou, zato vkusnou dekoraci. Inspirujte se!

Zemité barvy podzimu jsou pastvou pro oko. Není divu, že se interiéry domácností začnou halit do oranžové, puprurové, vínové i odstínů hnědé. Nejčastějším motivem bývají také dýně. Jak ale elegantně z dýňové výzdoby vybruslit, pokud si nechcete špinit ruce a tykve je vám líto? Máme pro vás postup na skvělou výzdobu. Hotová bude za pár minut a vypadá úžasně.

Toaletní papír jako dýně

Ťukáte si na čelo a přemýšlíte, jak z toaletního papíru vyrobit dýni? Skutečně to jde a postup je až banálně jednoduchý. Navíc se nic nemaluje, nenatírá a výroba je tak velmi čistý počin, na který nepotřebujete žádné speciální pomůcky ani barvičky. V drtivé většině budete mít všechny součásti dekorace doma. Popřípadě je najdete na procházce po poli nebo v lese. Jak tedy na snadnou dýňovou dekoraci, která projasní váš dům? Podívejte se na video na YouTube kanálu MySewBliss:

Zdroj: Youtube

Zapojte děti

Při výrobě těchto dýní se rozhodně nemusíte bát, že byste se zamazali. Nebudete pracovat s žádnými barvičkami ani lepidlem. Jednoduše budete potřebovat pouze jednu plnou roličku toaletního papíru, látku v podzimních barvách, igelitovou tašku nebo větší pytlík a kousek větvičky.

Pusťte se do výroby

A jak na to? Jednoduše si vezměte k ruce roli toaletního papíru, je jedno, jestli bude zcela plná, nebo kus odmotáte – množstvím papíru můžete dobře korigovat tvar a velikost dýně. Ostatně, pokud toužíte po obrovi mezi dýněmi, můžete obětovat i jednu roli velkých kuchyňských utěrek a vyrobit jednu větší. Kolem ní pak rozestavit menší buclaté dekorace.

Obalit a hotovo

Roli toaletního papíru obalte igelitovou taškou nebo pytlíkem. Připravte si dostatečně velkou látku v podzimní barvě, nebo ještě lépe s motivy podzimu. Ideální je čtvercový tvar. Jednoduše roli postavte doprostřed látky a obalte ji tak, že cípy látky budete zastrkávat do papírové role. Aby dýně byla ještě krásnější, nasbírejte pár ještě zelených javorových lístků. Dva listy položte na místo, kam jste zastrkávali cípy látky. Do ruky vezměte větvičku, která bude plnit funkci stopky dýně a zastrčte ji do ruličky tak, aby zachytila i lístky. Ty pak efektně vytvoří listy dýně.

Zdroje: www.testovanonadetech.com, carujeme.cz