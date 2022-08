Nejkrásnější kombinace květin do podzimních truhlíků. Pokvetou až do zimy

Které rostliny se hodí do truhlíků během podzimu? Osázení truhlíků může být prosté i bohaté, také na dekorativních prvcích nemusíte šetřit. K podzimu se hodí pestrost i nostalgie, záleží jen na vás, jaké budou vaše podzimní truhlíky.

Osázejte truhlíky, koše a další nádoby

Podzimní výzdobu oken a vchodu domu můžete pojmout všelijak. Minimalistická dýně nebo lucerna někdy udělá větší parádu než skomírající chryzantémy v přelitém truhlíku. Podzim je často spjatý s odstíny oranžové, ale také starorůžové a fialkové. Je jen na vás, jaké kombinace květin se vám líbí.

Nezapomeňte, že je pěkné, když se barvy propojí i s domem a jeho okolím. Použité materiály by měly souviset se stylem domu a předzahrádky. A nebojte se použít různé tvary a struktury. I podzimní výzdoba může být velmi pestrá. Zda se hodí zrovna vám, je vždy otázkou, proto si můžete osázet pěkné truhlíky a koše docela sami. Nechejte se inspirovat.

Podívejte se na toto krátké video. Možná se vám nebude zamlouvat výběr barev a textur, ale je to rozhodně ukázka toho, co všechno se dá použít a že záleží jen na vaší fantazii. Podzimní možnosti jsou pestré a na výběr máte z mnoha květin i doplňků.

Které rostliny jsou ty pravé do podzimních truhlíků?

Vybírejte podle barvy i struktury!

Vřesy a vřesovce jsou jasnými stálicemi podzimních truhlíků. Kvetou jemnými kvítky od bílé, přes růžovou, nachovou, až po purpurovou. Vřesy a vřesovce jsou také na první pohled rozpoznatelné podle svých špičatých větviček. Výborně se hodí k sesazení k dalším rostlinám, ale i prostý květináč s různobarevnými vřesy či vřesovci je krásný na pohled. Také na nádobě záleží. K podzimu se hodí keramika, košíky, ale také pytle nebo staré nádobí.

K vřesovitým patří také pernettye, která se letos jistě objeví znova. Má nádherné drobné plody, které mají podobné barvy jako květy vřesů. Přecházejí od bílé po růžovou až fialkovou a jsou skutečně nesmírně zdobné. Drobné keříky jsou nádherné sesazené s dalšími podzimními kráskami a díky plodům jsou opravu nepřehlédnutelné.

Ze stejného důvodu se používají také nízké libavky, které jsou až do adventu plné krásných rudých či bílých bobulek.

Podzim svádí k barevným dekoracím. Použijte, co vás napadne. Starožitné nádobí, dýně, ořechy, šnečí ulity i větvičky se hodí. Zdroj: Foxxy63 / Shutterstock

Chryzantémy dokáží vytvořit nádherné koule květů, které opravdu dlouho vydrží a vypadají nádherně především za špatného počasí. Někdo je stále považuje za hrobové kvítí, protože pro svoji výdrž se dávaly právě na hřbitovy, ale je to škoda. Máte-li možnost chryzantémy zakomponovat do dekorace vchodu, určitě to udělejte. I jako solitér jsou chryzantémy jedinečné. Často jsou v odstínech oranžové, žluté a cihlově červené, proto ladí s oranžovými dýněmi nebo suchými plody mochyně.

Do podzimních truhlíků se hodí také macešky čili violky. Jsou to květiny, které milují chlad a nabízejí spoustu barevných variant. Kvetou velmi dlouho a ani mrazíky nebo sníh je nerozhází. Co jim vadí víc, je přímé slunce. Pokuste se je umístit tak, aby netrpěly. Pokud se nehodí k sesazení, nechejte je v samostatném květináči v pozadí, kde budou mírně zastíněny dalšími květinami.

K rostlinám, kterým svědčí chlad a krásně kvetou, patří také bramboříky. V podzimní výzdobě si je můžete dovolit a opravdu stojí za to použít je k sesazení. Jejich květy jsou nezaměnitelné. Stejně jako macešky, ani bramboříky se nehodí vystavit na okno jen tak, vadí jim totiž vítr a voda na list.

Drátovec jako součást atraktivního podzimního aranžmá. Zdroj: Natalia Greeske / Shutterstock.com

Truhlíky osvěží stříbrná

Rozbijte jednotvárnost stříbrnými lístky. Takové jemné lístečky šedobílé barvy nabízí například cizokrajný drátovec čili krásnohlávek. I když je na první pohled patrné, proč se mu říká drátovec, je to rostlina spíš něžná, krásná a do sytě kvetoucí podzimní výsadby se báječně hodí. Připomíná trochu jinovatku a přicházející chladné dny. Je to květina nenáročná, které vyhovuje propustná půda, slunce a jen mírná zálivka.

Stříbrnými listy vás potěší i starček nebo šalvěj. Starček má několik variant, takže si můžete vybrat mezi robustními plnými listy, ale také jemnými vykrajovanými lístky. I starček potřebuje dost světla a propustnou půdu.

Vytvořte si vlastní živou podzimní výzdobu. Drátovec nebo břečťan se do ní báječně hodí. Zdroj: Natalia Greeske / Shutterstock

K podzimu patří také bylinky nebo zelenina

Také šalvěj má nádech stříbřitých listů a není důvod ji nepoužít, tak jako ostatní trvalé bylinky. Pozor si dejte jen na vyloženě teplomilný rozmarýn nebo bazalku. Mateřídouška, tymián a šalvěj se na podzimní okna určitě hodí a můžete najít i varianty se zdobnějšími lístky.

V podzimní výzdobě můžete také narazit na barevné zelí, které je docela vtipným doplňkem aranžmá.