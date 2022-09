Uvázat si podzimní věnec z lísky, levandule a jeřabin zvládne každý. Hned hotový

K výrobě podzimního věnce stačí to, co najdete na zahradě nebo za humny, hotový je za pár minut, nestojí skoro nic a nádherně v babím létě ozdobí jakékoli dveře nebo okno v domě.

Do podzimního věnce dobře zužitkujete cokoli, co ještě na zahradě na poslední chvíli vykvetlo nebo vyrostlo a není toho nijak velké množství. Je totiž svázaný jen halabala a jeho krása je opravdu jen v jednoduchosti. Nevydrží sice tak dlouho jako třeba adventní věnec z chvojí nebo ten velikonoční umotaný z proutí, ale tím spíš se můžete za pár dní pustit do výroby další dekorace.

Potřebujeme:

vázací drátek (stačí i malý kousek)

ohebnější větvičky – my jsme použili kratší větve lísky a pár větviček rybízu, který bylo nutné přistřihnout

kvítky a plody – v našem případě jeřabiny a několik posledních levandulí

provázek nebo stuha na zavěšení



1. Větvičky postupně svažte kousky drátku k sobě a stočte, až vznikne zhruba kruh. Pokud je to potřeba, zajistěte je drátkem ještě na dalších místech, aby základ věnce dobře držel. Snažte se ale nepomačkat listy, které zajistí bohatost základu.

Základ věnce je z větviček lísky a rybízu. Zdroj: Pavcová Tereza

2. K základu přidejte kvítky a plody. Není potřeba je vázat zvlášť, stačí je zastrkat za drátky, které jistí větvičky. Pokud byste ale chtěli věnec zdobit bohatěji, můžete ještě přidat. Protože je ze zelených listů, je nutné počítat s tím, že začne rychle schnout. Můžete tomu ale předejít tím, že hotový věnec postříkáte floristickým sprejem.

3. Nejlépe na dvou místech přivažte k věnci provázek nebo stuhu a zavěste ho tam, kde se vám bude líbit nejvíc.