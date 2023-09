Nejkrásnější podzimní věnec na dveře? Dožínkový! Návod krok za krokem

close info Shutterstock

Tereza Pavcová 20. 9. 2023 9:16 clock 2 minuty video

Léto pomalu končí, do Vánoc je ale daleko a vás láká začít zdobit domov v duchu nadcházejícího podzimu? Zkuste jednoduchý věnec na dveře. Uvážete ho i bez korpusu a jen z toho, co najdete na zahradě nebo při krátké procházce po poli. Vchodové dveře pak prozáří klidně až do konce listopadu.

Pár malých dýní, možná trochu šípků, barevných listů, třeba klasy, pokud se opravdu chcete přiblížit atmosféře dožínek. Koho by nelákal podzimní věnec, který oživí vstupní dveře nebo okno. Přitom na výrobě podobného věnce není nic složitého a máte-li volné odpoledne, může na nich viset už dnes večer. Podívejte se třeba na toto praktické video: Zdroj: Youtube Jednoduchý základ Záleží na tom, kolik chcete mít se základem věnce práce. Použít totiž klidně můžete hotový korpus, slámový nebo ze silnějšího proutí, který může mezi ozdobami i dekorativně vykukovat. Kdybyste si ale chtěli připsat větší zásluhy, nebojte se použít to, co je zrovna po ruce, a vytvořte základ sami. Dobře poslouží třeba lískové proutí, ale stejně tak můžete omotat vázacím drátem smotanou slámu, případně rovnou použít část připravených klasů. Krásně budou vypadat i větvičky psího vína či levandulové stonky. close info Shutterstock zoom_in Na dožínkový věnec se skvěle hodí ozdobné dýně. Ještě o něco rafinovanější je pak základ z videa, kde se omotává kovová konstrukce rafijovým provázkem - trošku pracnější, ale efektní. A navíc pak hotový základ použijete znovu nebo nenákladně opravíte. Čerstvé, sušené nebo umělé? Jistě, pokud máte po ruce čerstvé šípky, maličké dýně, vřes, slaměnky nebo krásné kusy břečťanu, určitě je použijte. Nic ale nezkazíte ani v případě, že je vyměníte za umělé varianty. close info Shutterstock.com zoom_in Věnce nechráněné před deštěm ani sluncem. Zvlášť tehdy, chystáte-li se věnec pověsit na vstupní dveře nechráněné před deštěm ani sluncem. Protože zatímco přírodní materiál možná budete potřebovat za měsíc vyměnit, umělé ozdoby na věnci klidně vydrží až do Vánoc. A možná je použijete i napřesrok. Zdroje: primanapady.cz, promaminky.cz

tag domov podzim Vánoce věnec zahrada

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít