Jak poznáte, že se na vašich pokojovkách usadili červci a chtějí je zničit?

Pokojové květiny momentálně zažívají dobu vegetačního klidu. Přesto jim věnujte péči a dostatečnou pozornost. Během zimy jim chybí nejen dostatek světla, ale reagují i na suchý vzduch vytopených bytů a nepříjemný průvan vzniklý při větrání. Na co je potřeba dát opravdu „bacha“? Na nebezpečné škůdce, kteří by je mohli dokonale zlikvidovat. Zahrajte si na doktory a občas své zelené kamarádky pečlivě prohlédněte. Červci nejvíce útočí právě v zimním období.

Na červce si dejte opravdu pozor, protože mohou vaše pokojovky poměrně snadno i zahubit. A neberou si servítky před žádným druhem rostlin. Žijí totiž většinou v početných koloniích a jejich likvidace je poměrně obtížná. Takže není nad prevenci, která se v každém ohledu vyplatí.

Něco málo o červcích

Červci patří mezi velmi významné škůdce, kteří nesou latinský název Coccoidea. Existuje jich něco kolem 150 druhů, z nichž nejškodlivější náleží do čeledi štítenkovitých, puklicovitých a červcovitých. Nejprve se z vajíčka vylíhne larva, z níž se postupně vyvine dospělec. Proměna probíhá většinou 35 až 45 dní. Červci zpravidla žijí po dobu až osmi měsíců a samice mohou za svůj život naklást až 350 vajíček.

Škůdci nebo plíseň?

Pro červce je typické měkké tělo, které je většinou velké tři až čtyři milimetry a je kryté typickými voskovými výpotky. Ty bezvadně plní ochrannou funkci proti vlhkosti, která se tak nedostane k tělu těchto škůdců. Díky svým výpotkům červci připomínají plíseň, což mnoho pěstitelů navede na nesprávnou léčbu a používají ingredience, které ničí plísně. A tudy cesta, jak se jich zbavit, opravdu nevede. Výpotky totiž dokonale ochrání tělo tohoto predátora před proniknutím insekticidního přípravku.

Podle čeho škůdce odhalíte

Napadení může být v počátcích naprosto nenápadné. Většinou se na listech rostlin nejprve objeví světlá místa, protože tam už červci sáli. Postupně se vám bude zdát, že přestože dáváte pokojovce veškerou péči, nějak neprospívá a roste mnohem pomaleji či dokonce osychá. Některé druhy červců totiž mohou vylučovat kapalinu, která se běžně označuje jako medovina a je černé barvy.

Výskyt červců v bytě

Na pokojových rostlinách mají tyto potvory boom během zimy. Na zahradě se vyskytují hlavně na jaře a v létě. Červci prostě milují období, kdy je větší pravděpodobnost vyšší vlhkosti a vyšších teplot. Ve skleníku nebo v interiéru můžete svým rostlinám pomoci dostatečným větráním.

Kterou část rostlin mají nejraději a kde je nejčastěji objevíte? Až po nich budete pátrat, koukněte na spodní stranu listů nebo na mladé šťavnaté výhonky.

Zaútočte černým mýdlem a kuchyňským octem

Jedním z možných způsobů, jak se červců zbavit, je použití afrického černého mýdla. Ještě jste o něm neslyšeli? Jedná se o přírodní produkt, který se hodí pro všechny typy pokožky a dokáže si poradit i s některými kožními nemocemi. Přesné složení tajné originální receptury pochází z africké Ghany a jeho výroba často poskytuje rodinám jediný druh příjmu. Mnoho způsobů k výrobě však najdete na internetu, anebo si můžete už hotové mýdlo koupit. Nejenže jej můžete využít k péči o vaše tělo, ale má bezvadný účinek i v boji proti červcům.

Vyrobte si postřik

Smíchejte jednu lžičku tekutého černého mýdla s jednou lžičkou octa a asi 250 ml vody. Takto vyrobenou směsí postříkejte postižená místa květin. Nejlepší je aplikovat postřik dvakrát denně, a to ráno a večer. Odpolední aplikace není vhodná, protože by mohlo dojít ke spálení rostliny slunečními paprsky. Postup opakujte do té doby, dokud škůdce zcela nezlikvidujete.

Vylepšete postřik marseillským mýdlem

Další druh mýdla, který prospěje nejen vašemu tělu, ale i vašim rostlinám. Svým účinkem totiž marseillské mýdlo posílí mýdlo černé. Jak na to? Smíchejte půl litru dešťové vody s jednou lžící tekutého marseillského mýdla a jednou lžíci tekutého černého mýdla. Pečlivě roztok promíchejte a přidejte ještě dvě lžíce 70 % alkoholu. Pomocí štětce či vatového tamponku nanášejte směs přímo na škůdce, ti postupně zaschnou.

Jako druhou variantu můžete použít 50 g hoblin marseillského mýdla a 350 ml horké vody. Mýdlo nechte ve vodě postupně rozpustit a houbičkou namočenou v tomto roztoku můžete přetírat postižené listy.

