Proč potírat pokojové rostliny česnekem: Naše babičky to dělaly a věděly proč

Česnek není jen proti upírům, ale také je to praktický pomocník proti řadě běžných domácích strašáků. Takovými jsou různé nemoci pokojových rostlin, které se mohou objevovat především během zimy. Víte, jak používaly naše babičky česnek na léčení pokojových rostlin?

Zdroje: z knihy Receptář prima nápadů, Jiří Bílek, ISBN, 978-80-7388-641-7, svetkreativity.cz

Cibule i česnek svědčí všem

Cibule i česnek jsou v kuchyni nenahraditelné suroviny, které však oplývají nejen výraznou chutí, ale také mnohými blahodárnými účinky na tělo. Nejsou to jen babské povídačky. Dnes už je vědecky ověřeno, jak nesmírně jsou cibule a česnek prospěšné potraviny, i které konkrétní vlastnosti mají.

Antibakteriální, antimykotické i antivirotické látky jsou ve větší či menší míře obsaženy v obou těchto významných potravinách. Česnek je ještě o něco silnější, a proto je považovaný také za superpotravinu a jeho účinků lze jistě využít v náš prospěch.

Naše babičky proto nechodily dlouho okolo horké kaše, ale jak se doma vyskytl problém, hned sáhly po česneku. A to i v případě onemocnění pokojových rostlin. Ne vždy jsou příznaky docela jasné, škůdci či onemocnění rozpoznatelné nebo dokonce dobře viditelné. Díky dezinfekčním účinkům česneku i cibule je již po generace milovníci květin používali, aby rostliny vyléčili.

Česnek prospívá i pokojovým rostlinám. Zdroj: shutterstock.com

Česnek na list, cibule do zálivky

Pokud se projevoval defekt například na listech, potíraly je jejich majitelky rozkrojeným stroužkem česneku. To stejné platí o kmínku. Česnek je sice velmi agresivní, ale rostlině neublíží. Navíc také částečně odpuzuje drobné škůdce.

Někdy se však problém skrývá v půdě. Tehdy přišla na řadu cibule, konkrétně cibulové slupky uvařené jako odvar nebo čaj.

Odvar z cibulových slupek je vhodné nechat odstát do druhého dne a zalít rostlinu jako obvykle. Samozřejmě to připadá v úvahu pouze tehdy, pokud není rostlina již přemokřená. Další zálivkou, byť léčivou, byste jí zasadili poslední hřebíček do rakve. Nálev se také výborně hodí pro otěr či oplach listů rostliny.

Zalévání pokojovek v zimě omezte, preventivně používejte cibulový odvar. Zdroj: Kuznetsov Dmitriy / Shutterstock

Preventivní cibulový odvar je i hnojivo

Objevují-li se u vás doma často plísně, což bývá v zimním období poměrně časté, používejte cibulový nálev pravidelně jako prevenci, navíc se doporučuje i jako domácí přírodní hnojivo pro pokojové rostliny.

Květiny kontrolujte, dopřejte jim zimní odpočinek, zredukujte množství zálivky, dejte pozor na teplotní šok způsobený průvanem či větráním a vyzkoušejte cibuli či česnek, pokud se dostanete do úzkých.