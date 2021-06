Tři chyby při pěstování pokojových rostlin, kterých se dopouštějí téměř všichni

Nejde vám to? Rostliny u vás doma vydrží pár týdnů a skončí v odpadkovém koši? Nebojte nejste v tom sami a není to tím, že byste se nestarali. Ba naopak!

Zdroj: living.iprima.cz, izahradkar.cz

Všichni, jen já ne!

Možná máte vzpomínky na babičku zalévající na oknech, policích, stolcích a vůbec všude po bytě bujaré africké fialky, fíkusy a domácí štěstíčko. Vypadalo to, tak jako by měla kousek džungle u sebe doma. Děda zase pěstoval rajčata na balkoně a s vnoučaty vyvazoval rostlinky k tyčkám. Nebo jste možná s tátou přesazovali bonsaje do keramických misek s orientálními vzory? Zdá se, že všem to jde, jen vaše ruce jsou snad obě levé. Ale vůbec ne! Má rada zní, „Přestaňte se o ně tak úzkostlivě starat!“

Potřebují vodu, světlo, kvalitní půdu, případně odpovídající teplotu. Každá květina se nějak jmenuje a na internetu si můžete kdykoli najít, jestli je spíš teplomilná, má ráda vlhko nebo možná ani nechce hlínu. Přečtěte si o každé, co potřebuje, a hlavně jí nepřilepšujte. Zabijákem číslo jedna je totiž voda!

Přečtěte si o každé květině, co potřebuje Zdroj: CLICKMANIS / Shutterstock.com

Lekníny nebo kaktusy?

Pokud nepěstujete lekníny v jezírku, neučte vaši rostlinu plavat. Mnohé pokojovky nechtějí stát ve vodě, dokonce nechtějí ani vodu v misce. Absolutní většina chce zalít a aspoň mírně proschnout. Některé suchomilné chtějí zase jen minimální zálivku, která okamžitě písčitou půdou odteče. Suma sumárum, radši nechte rostlinu na suchu než ve vodě. Jakmile bude opravdu žíznivá poklesnou jí listy, a jestliže na ni zapomenete na takhle dlouho dobu, zalijte ji střídmě. Nesnažte se jí to vynahradit.

A bylo světlo

Světlo je pro rostlinu alfou i omegou. Už ve škole jsme se naučili o fotosyntéze a pořád to platí. Rostliny potřebují světlo. Některé víc, jiné méně. Lidé se někdy mylně domnívají, že druhy, které jako by vypadly z fotografií džungle, potřebují hodně slunce. Často je to ale úplně naopak. V tropickém pralese by naše alokázie „sloní ucho", bromélie, krotony nebo filodendrony dostaly jen tolik slunečního svitu, kolik pronikne mnohými vrstvami stromoví nad nimi. Prostě, ne moc. Proto v pokoji nemusí být nutně na okně a už vůbec ne na jižní stranu.

Nejlepší je přece kompost!

Jak na co. Kompost je samozřejmě skvělý, výživný a každá rostlina po něm touží. Tedy téměř každá. Opět platí, že ne všem se bude dařit v obrovském květináči plném černozemě. Podívejte se, co chtějí vaše rostliny. Po nákupu je vhodné je přesadit. Nekomplikujte si život a kupte zeminu přesně pro váš typ. Dnes jsou substráty navíc ještě obohaceny o hnojiva, takže to bude pro vaši květinku dobrý start.

Žloutnoucí listy mohou být známkou přehnojení nebo nevhodných světelných podmínek Zdroj: Switlana Sonyashna / Shutterstock.com

Co ještě potřebuji vědět?

Usychání listů není známkou toho, že rostlina potřebuje více vody. Takto se projeví i přelití.

Žloutnoucí listy mohou být známkou přehnojení nebo nevhodných světelných podmínek.

Některé rostliny jsou citlivé na změnu svého stanoviště. Nešachujte s nimi z jednoho kouta do druhého a zkuste jim najít ideální a konečné stanoviště.

Rostliny mají také rády čisté listy. Můžete jim je otírat nebo je jednou za čas osprchovat.

Květy nejsou vždy znamením úspěchu. Jak říká moje máma, jestliže rostlina kvete, pak je jí buď hodně dobře, nebo hodně špatně. Neboť kvést a tím pádem se semenit, chtějí nejen květiny zdravé a prospívající, ale také některé rostliny těsně pře uhynutím.



Daří se vám pečovat o určitý druh rostliny a ostatním nemůžete přijít na kloub? Vybírejte si rostliny podobného typu, respektive určitého biomu. Péče a nároky budou podobné a vy si zjednodušíte život.