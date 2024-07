Chcete vyšperkovat byt květinami, ale nejste bůhvíjaký pěstitel? Máme pro vás tipy na pokojové rostliny, co nepotřebují téměř žádnou péči!

Pokojové rostliny oživí každý interiér. Pokud se však necítíte na pravidelnou a pečlivou péči, začněte s pokojovkami, které jsou nenáročné a přežijí i podmínky, které by jiné květiny zahubily. Některé druhy totiž nejenže nepotřebují mnoho vody, ale většinou přežijí i na stinných místech s menší vzdušnou vlhkostí. O které se jedná konkrétně?

Bromélie

Tato nenáročná tropická kráska vám doma udělá nejen velkou parádu, ale nic moc od vás nebude potřebovat. Má velice dekorativní květenství, které v kombinaci s barevnými listy dělají z této květiny nepřehlédnutelný doplněk. Vyberte bromélii světlé místo mimo dosah slunečních paprsků a dopřejte jí teplotu nad 18 °C.

close info Sirinn3249 / Shutterstock zoom_in Pěstujte bromélie! Jsou nenáročné a úžasně zdobné.

Calathea

Calathea spadá mezi nenáročné pokojové rostliny a péči o ní zvládne i každý začátečník! Svým původem pochází tato rostlina z deštných pralesů Jižní a Střední Ameriky, a proto vždy ocení lehce provlhčenou půdu a občasné rosení.

Jedná se o keříkovitou rostlinu s jednoduchými stonky a poměrně širokými listy v nejrůznějších kresbách. Jednotlivé druhy se od sebe odlišují barvou vzorování, které je bílé, žluté, některé až do růžova. Umístěte Calatheu spíše na stinné stanoviště, přímé slunce by zničilo krásné vzory na listech. Ideální teplota k pěstování se pohybuje okolo 20 až 28 °C. V zimním období by teplota neměla klesnout pod 15 °C.

Kulkas zamiolistý neboli zamiokulkas

V tomto případě se jedná o nenáročný sukulent, jehož listy mají nepřehlédnutelný odlesk. Hodí se i do tmavších koutů a zálivka je nutná jen občas. Kulkas si totiž zásobu vody uchovává ve svých listech. Pro podporu růstu ji občas přihnojte.

Květenstvím je palice s toulcem a tato pokojovka často dorůstá až do výšky 30 až 80 cm. Vhodným místem pro kulkas rostlinu je polostín až stín, ale snese i přímé sluneční světlo. Při zalévání je důležité se vyvarovat přemokření půdy, což by mohlo způsobit hnilobu kořenů.

Aloe vera

I tento další druh sukulentu vás nezklame nejen v nenáročné péči, ale i v atraktivním zjevu. Navíc se jedná o léčivou rostlinu, jejíž gel má pestré domácí využití. Nevyžaduje nijak náročnou péči a zálivku jen občasnou.

Bude se jí dařit na tmavších místech, kde by jiné pokojovky nepřežily. Květině dopřejte propustnou a lehkou zeminu s příměsí písku a sem tam dodejte trochu minerálního hnojiva. Aloe každý rok přesaďte a určitě nezapomeňte ani na drenážní vrstvu keramzitu či kamínků.

close info PeterVrabel / Shutterstock.com zoom_in Dračinec pruhovaný známější pod názvem Lucky Bamboo patří mezi dracény (Dracaena sanderiana).

Dračinec pruhovaný

Mnozí znají tuto rostlinu spíše pod názvem Lucky bamboo, přestože se o bambus vůbec nejedná. Pochází z tropické Afriky a v současné době se k nám nejvíce dováží z Číny, Korey a Tchaj-wanu.

Této naprosto nenáročné pokojové rostlině stačí poskytnout pouze dostatek vody a výborně poroste i v místě, kde není moc světla. Chraňte rostlinu před průvanem a občas jí poskytněte železité hnojivo.

