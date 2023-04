16 druhů pokojovek do koupelny bez oken: Těmhle přítmí a vlhkost nevadí!

Pokojové rostliny v interiéru mají opravdu velkou moc - a to nejen z estetického hlediska. I v takové koupelně, kde je neustále vlhko, by se měly rostliny objevovat. Tady však budete muset lépe vybírat, jelikož ne každá snese přítmí a vlhkost. Poradíme vám, které pokojové rostliny jsou do koupelny bez oken ideální!

Umělé květiny správný zahrádkář v oblibě nemá, proto se raději smíří s koupelnovým interiérem bez květin. A přesto existují rostliny vhodné do takových místností, neboť dokážou absorbovat přebytečnou vlhkost, pomáhají proti výskytu plísní, účinně eliminují bakterie a zkvalitňují v nich vzduch. Ozdobte si koupelnu těmito rostlinami i vy! Ve videu můžete vidět 16 druhů pokojovek, které se hodí do koupelny bez oken: Důležité spojení s přírodou Pěstování rostlin v bytě je pro psychické zdraví člověka blahodárné. Díky nim se totiž budete cítit uvolněnější, pomůžou vám zbavit se stresu. Ať už si dáte rostliny do ložnice, pracovny nebo koupelny, jejich pozitivní energii z nich můžete čerpat v každém pokoji. Podle umístění už se stačí jen rozhodnout, jaké rostlině se tam bude dařit nejlépe. Kapradiny pro vlhkost stvořené Ideálními rostlinami do koupelny jsou především kapradiny. Nejsou nijak náročné na světlo a vlhkost naopak milují. Stačí je vydatně zalévat a několikrát do roka přihnojit. Kapradin je celá řada druhů, ze kterých si vybere opravdu každý! Mezi nejoblíbenější patří například ledviník, parožnatka nebo netík. Pokud kapradiny občas přihnojíte, budou vám krásně růst po celý rok. Zdroj: profimedia.cz Bambus pro každého Pokud se řadíte mezi ty, kteří na rostliny občas zapomenou, pořiďte si do koupelny šťastný bambus neboli dračinec pruhovaný. Interiér krásně oživí a ke svému růstu nepotřebuje ani okno. Tato nenáročná rostlina vypadá skvěle v misce, váze nebo ve skleněné nádobě. Vyzkoušet můžete i řasokouli, o kterou se nemusíte starat skoro vůbec. Barevné rostliny s květy I když není mnoho rostlin, které by v koupelně kvetly, přesto se nějaký ten druh najde. Třeba taková begonie má ráda vyšší vlhkost a daří se jí i bez přímého slunečního záření. Pokud tedy máte světlou koupelnu, můžete ji tam umístit společně s bromélií, toulcovkou nebo marantou, která má drobné kvítky a velmi zajímavě zbarvené listy. Toulcovka v koupelně oslní svými bílými květy. Zdroj: Firn / Shutterstock Rozsáhlé pokrytí šplhavnicí Jestliže máte v koupelně větší prostor, můžete se pustit do pěstování šplhavnice neboli potosu. Má opět spoustu druhů, které jsou různě zbarvené. Je jen na vás, která vám zrovna padne do oka! Při vhodných podmínkách může velmi rychle růst a ozdobit tak nejeden kout ve vaší koupelně. Mezi oblíbené popínavky patří rovněž filodendrony, jež mají listy do tvaru připomínající srdce. Čtěte také: Tyto pokojovky jsou bezúdržbové. Musíte je v bytě ale správně umístit. Jak? Čtěte také: Tyhle pokojovky přinášejí domů štěstí, zdraví a peníze. Aspoň jednu si pořiďte Zdroje: eshop.dipro-koupelny.cz, czkoupelna.cz, bydleni.instory.cz