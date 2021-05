Běžné pokojové rostliny, které máte doma, a možná vůbec nevíte, že jsou léčivé

Vypadají krásně, zútulňují prostředí a čistí vzduch. Toto jsou hlavní důvody, proč si pořizujeme pokojové rostliny. Některé se však pyšní i zajímavými léčivými schopnostmi.

Aloe vera, rýmovník nebo bylinky, jako je máta, bazalka či levandule. To jsou klasické rostliny, které máme doma a rádi je použijeme jako léčivky. Existují však pokojové rostliny, do kterých byste vůbec neřekli, jak jsou užitečné.

Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum)

Nenáročný a velice užitečný. To je zelenec chocholatý, jež je stálicí mezi českými pokojovkami. Vydobyl si dokonce místo ve speciální „NASA Clean Air Study". Projekt vedený Národním úřadem pro letectví a vesmír měl za cíl prozkoumat způsoby čištění vzduchu ve vesmírných stanicích. Zjistilo se, že zelenec dokáže odstranit oxid uhelnatý, formaldehydy, xylen i toulen. Dohromady zničil 95 % toxických sloučenin.

Nenáročný a velice užitečný. To je zelenec chocholatý Zdroj: Bozhena Melnyk / Shutterstock.com

Břečťan popínavý (Hedera helix)

Břečťan nedělá parádu pouze na fasádě nebo jako převislá rostlina v květináči. Má zajímavé léčivé účinky. Pomáhá při popálení sluncem, při bolesti zad, upravuje slabou menstruaci, odstraňuje celulitidu a je vhodný k léčbě kožních problémů. Sbírají se listy, z nichž se může vytvořit obklad, čaj, koupel, olej nebo tinktura.

Břečťan popínavý známe především jako volně rostoucí. Zdroj: Renata Zelic / Shutterstock.com

Šrucha zelná (Portulaca oleracea)

Tato rostlina je mimo květináč považována za plevel. Zahrádkáři se jí totiž těžko zbavují. Roste plazivě, má dužnaté lžičkové listy a kvete krásnými žlutými květy. Málokdo ví, že je šrucha jedlá. Můžete si pochutnat na listech, lodyze, semenech, poupatech i květech. Rostlina je plná vitamínu A, C a B. Obsahuje velké množství omega-3 mastných kyselin. Dokonce více, než je v rybím tuku. Má také hodně železa, hořčíku, manganu, draslíku, vápníku a mědi. Betalainové pigmenty a beta-karoteny působí jako antioxidanty. Přidat si ji můžete do salátu, k masu nebo si z ní udělat smoothie.

Rozchodník (Sedum)

Vždyzelená, jen asi 10 cm vysoká bylina, nejenom krásně vypadá, je také jedlá a má zajímavé léčivé vlastnosti. Působí protizánětlivě a tlumí bolest. Rozchodník je také bohatý na alkaliody, taniny a kyanogenní sloučeniny. Sbírat můžete špičaté, šedozelené listy a vrcholky lodyžek nekvetoucích rostlin. Můžete je dát do salátů, do dresinků nebo do polévky či omáčky. Čerstvá šťáva z listů pomáhá proti bolesti žaludku a dermatitidě.

Rozchodník působí protizánětlivě a tlumí bolest. Zdroj: Pefkos / Shutterstock.com

Netřesk střešní (Sempervivum tectorum)

Nemáte-li doma aloe vera, můžete použít netřesk. Jde o vytrvalou skalničku, která přežije i v květináči. Mladé listy a výhonky se používají do salátů, dužina z listu pomáhá s drobnými poraněními, bodnutí hmyzem nebo svědivými záněty. Nálev z listů netřesku funguje na infekce v krku, na afty či proti zahlenění.

