Přehled cen pokojových rostlin: Která udělá nejvíc parády za nejméně peněz?

Chcete se cítit šťastnější, zdravější a méně vystresovaní? Zaplavte svůj byt pokojovými květinami. Potěší nejen vaši duši i oči svojí krásou, ale posílí i vaše zdraví přirozenými vlastnostmi, díky kterým si dokážou poradit s odéry z laků, lepidel i zplodin vznikajících při vaření a hlavně čistí vzduch na bázi fotosyntézy. Navíc v půdě uvnitř květináče se nachází mikroorganismy, které mají rovněž čistící účinek.

Dnes je nespočet míst, kde můžete pokojové květiny lehce koupit. A hlavně vás to nemusí stát majlant! Lze je pořídit v různých cenových relacích a ne vždy jsou ty nejdražší ty nejlepší a nejatraktivnější. Jak praví staré známé pořekadlo, i za málo peněz může být hodně muziky. Vybírejte tedy pečlivě!

Pokojové květiny, za které nedáte ani celou stovku a váš domov zútulní

Břečťan popínavý, Stálezelená popínavá rostlina, která velmi bujně roste Zdroj: Renata Zelic / Shutterstock.com

Břečťan popínavý (Hedera Helix)

Stálezelená popínavá rostlina, která velmi bujně roste, a to nejen doma, ale i venku. Na dlouhých drátovitých stoncích roste většinou tři nebo pět laločnatých listů. Břečťan má mnoho odrůd, které se od sebe liší tvarem a kresbou svých listů, které mohou být celé zelené nebo s bílým či žlutým panašováním. Na pěstování je naprosto nenáročná. Vyžaduje spíše polostín a neměla by být trvale vystavena přímému slunečnímu záření. Je dobré udržovat tuto květinu mírně vlhkou. A rada pro vás? Čím je břečťan zelenější, tím stinnější a chladnější stanoviště vyžaduje. (39,- Kč až 97,- Kč)

Šáchor (Cyperus)

Bahenní květina pochází z Madagaskaru, kde roste často na březích řek. Rákosovité lodyhy má zakončeny trávovitými nebo vláknovitými listy, které jsou úzké a dlaňovitě členěné. Nad listy vyrůstají květenství složené z hnědých klásků, které se objevují vždy v létě. Roste v hustých trsech a k růstu potřebuje skutečně vydatnou zálivku. V době vegetace miluje jasné rozptýlené světlo, v zimě jí klidně dopřejte přímé slunce. (49,- Kč až 90,- Kč)

Africkou fialku si můžete pořídit nejčastěji v bílé, růžové či fialové barvě. Zdroj: Profimedia.cz

Africká fialka (Saintpaulia)

Africkou fialku si můžete pořídit nejčastěji v bílé, růžové či fialové barvě. Dá se říct, že jde o velmi populární klasiku mezi kvetoucími pokojovými rostlinami. Je to jedna z odolných kvetoucích květin a její květy vás budou těšit po celý rok. Pochází z pohoří Usambara ve východní Africe. Potřebuje dostatek světla a částečný stín bez přímého slunečního záření. Nesnáší průvan a prospívá jí optimální pokojová teplota kolem 20 ° C. V ideálním případě ji zalévejte ze spodu, aby její listy byly stále suché. Každé dva týdny mezi jarem a podzimem je vhodné květinu slabě hnojit. (30,- až 98,- Kč, větší fialky se mohou však došplhat až na cenu 250,- Kč)

Brambořík (Cyclamen)

Brambořík pochází ze Středozemní a Malé Asie. Je to vysokohorská rostlina, které vyhovují nižší teploty. Kvete od podzimu až do jara, takže se budete po dlouhou dobu těšit jejími nádhernými květy. Bramboříků je něco kolem 20 druhů, z nichž mnohé jsou používány pro šlechtění nových kultivarů. Původní druhy bývají obvykle méně vzhledné, jsou však odolnější vůči nemocem a méně náročné na prostředí. (59,- Kč až 135,- Kč)

Chcete dát za pokojovku něco kolem dvou stovek?

Ibišek (Hibiscus)

Ibišek je fascinující exotická okrasná rostlina s překrásnými květy, které jsou nejčastěji červené, ale mohou být i oranžové a žluté. Skvěle se jí bude dařit na světlém místě mimo přímé sluneční záření. Během léta ibišek zalévejte více a dodejte mu potřebné živiny. Miluje pravidelné rosení. (112,- Kč až 180,- Kč)

Azalka (Rhododendron)

Pokojová azalka obohatí vaši domácnost květy, zejména v zimních měsících. Co o ní možná nevíte je, že je to národní květina Nepálu. Upřednostňuje světlá a chladná stanoviště s teplotou kolem 15 °C. Její kořenové baly by se měly pravidelně ponořovat do měkké vody. Vyhovuje jí speciální zemina určená výhradně pro rododendrony a vyžaduje pravidelnou zálivku. Během kvetení rostlinu přihnojujte každé dva týdny hnojivem. (79,- Kč až 260,- Kč)

Datlovník kanárský (Phoenix canariensis)

Datlovník kanárský zas přinese do vašeho bytu středomořský nádech. Stačí mu jen trocha péče, protože je nesmírně odolný a vyznačuje se rychlým růstem. Je působivý svými zelenými, dlouhými listy a kmenem, který se v průběhu let stává silnějším. Daří se mu na slunném místě s dobře odvodněným podkladem, což může být třeba keramzit. Jediné, co po vás bude vyžadovat je pravidelná zálivka. V zimě by měl být na světlém místě a teplotě kolem 10 °C. (120,- Kč až 270,- Kč, zde záleží opravdu na vrůstu kupované květiny, protože ty, větší mohou vyjít i na 1000,- Kč a více)

Datlovník kanárský přinese do vašeho bytu středomořský nádech. Zdroj: Profimedia.cz

A to je jen nepatrný výčet. Květin v nízkých cenových relacích je nespočet a udělají vám z domova nejen zelený, ale i pestrobarevný ráj, který potěší nejen vaše oči, ale udělá i skvělou atmosféru.