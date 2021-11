Ocet a pokojové rostliny: Je překvapivou vzpruhou, lékařem i pomocníkem klíčení

O použití sody už se toho napsalo! A co ocet? Ten se také hodí použít na pokojové rostliny. Připadá vám to divné? Nebojte se, zalévat jím nebudeme. Podívejte se s námi, na co se hodí ocet při pěstování pokojových rostlin.

I kyselost octa pomáhá pokojovým rostlinám

Ocet je hlavně kyselý, to víme zcela bezpečně, a právě toho lze dobře využít. Kyselost octa je významná v likvidaci škůdců i plísní, dokáže změnit pH půdy, pokud to potřebujeme. Jako mnohé další suroviny, je i ocet multifunkčním pomocníkem v domácnosti i na zahradě.

Ocet má mnohé využití v domácnosti, ale také pomáhá s pěstováním pokojových rostlin. Zdroj: Michelle Lee Photography/Shutterstock.com

Některé pokojovky mají rády kyselé

Rozhodně lze octem snížit pH, tedy zvýšit kyselost ať už půdy nebo vody, v případě řezaných květin. Řezané květiny vydrží v mírně kyselé vodě děle pěkné a čerstvě vypadající.

Zalévání mírně kyselým nálevem je sice řešení krátkodobé, ale fakticky účinné. Pokud chcete namíchat kyselomilným rostlinám speciální zálivku, pak použijte 40 ml octa na jeden litr vody. Mezi pokojovky preferující kyselou půdu patří kapradiny, azalky nebo také africké fialky. Roztok k zalévání je dostatečně kyselý, aby ovlivnil pH, ale mírný na to, aby květině ublížil.

Mezi pokojovky milující kyselé půdy patří například kapradiny. Zdroj: Profimedia

Rychlejší klíčení s pomocí octa

Přidáním několika kapek octa pomůžete semenům k rychlejšímu klíčení. Fígl je v tom, že opravdu nepatrné množství octa slupku semen změkčí, a ty pak rychleji vyklíčí. Namočte semena přes noc do deci vody s pěti kapkami octa a druhý den zasejte.

Octem proti padlí

Ocet je vhodným prostředkem k postřiku rostlin proti padlí. Ideální roztok vznikne smísením litru vody s jednou lžicí octa. Postřik se doporučuje aplikovat opakovaně, zhruba každé tři dny. A můžete ho použít i preventivně, například máte-li padlí na jedné rostlině, a obáváte se jeho rozšíření i na další rostliny.

Skvrny padlí se na listech postupně šíří. Zdroj: Kazakov Maksim / Shutterstock.com

Ocet zbaví pokojové rostliny i škůdců

Ocet likviduje nejen padlí, což je houbové onemocnění, ale dokáže pomoci i proti mšicím a jiným drobným škůdcům. Roztok proti škůdcům namíchejte ze tří hrnků vody, jednoho hrnku octa a lžíce saponátu nebo tekutého mýdla. Aplikujte rosením mechanickou pumpičkou a v případě potřeby po několika dnech zopakujte.

Octový roztok na omývání pokojových rostlin

Pokojovým rostlinám chybí déšť, takže se často o očistu jejich listů musíme postarat sami. Na omytí lisů od prachu si můžete vyrobit jednoduchý roztok, který vám pomůže pokojovku očistit. Můžete jej aplikovat pomocí hadříků nebo vatových tamponů či ve spreji s následným otřením suchým kouskem textilu. Roztok na očistu listů připravíte z hrnku vody, jedné kapky saponátu a jedné polévkové lžíce octa.

Listy zbavte prachu otřením listů octovou vodou. Zdroj: shutterstock.com

