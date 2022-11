6 pokojovek, které můžete úplně jednoduše pěstovat ve vodě na parapetu

Vyzkoužejte pěstovat pokojové rostliny jen ve vodě. Možná, že vám to péči o pokojovky ulehčí natolik, že už je nebudete chtít pěstovat jinak. Hydroponické pěstování mnohým pokojovým rostlinám vyhovuje, dokonce i těm, do kterých byste to vůbec neřekli.

Pěstování pokojových rostlin ve vodě

Mnozí z nás milují rostliny, ne každý je však zvládne úspěšně pěstovat. Nejčastěji je hubíme nadbytkem vody a také netrpělivostí. Někdy ale stačí znát prostý trik, díky kterému už to jde samo. Například mnohé pokojové rosliny potřebují, aby řez opravdu dobře zaschnul, a pak už mohou bez problému zakořenit i ve vodě.

Je to až s podivem, že zatímco mnohé pokojovky vyřídíme příliš častým zaléváním, ty stejné zvládnou růst i v pouhé vodě. Bez hlíny se jim daří docela dobře, odstřižené řízky pustí kořeny a vesele si rostou.

Chcete vidět na vlastní oči, jak na to?

Podívejte se na toto pěkné video, kde autorka z kanálu „The Green Earth“ předvádí, jakým způsobem jen ve vodě vypěstovala nové rostliny z řízků. Chce to jediný prostý fígl a trpělivost.

Jak nechat pokojovky zakořenit ve vodě

Autorka videa nepoužívá k zakořenění rostlin žádná hnojiva či stimulanty. Trikem, který zmiňuje v úvodu, je zaschnutí řezu. Právě toto je zvlášť u některý rostlin vyloženě důležité. Zatímco potos běžně koření ve vodě i bez několikadenního zaschnutí, jiné rostliny by začaly hnít.

Mezi takové patří například ficus elastica čili fíkovník pryžodárný. Ve videu jde o rostlinu s největšími listy. Pokud jste již na tento fíkus narazili a toužili jste si jej rozmnožit, záhy jste nejspíš přišli na to, že to není tak jednoduché. V sedmdesátých letech byla tato rostlina velkým hitem a na to, jak ji množit existovala celá řada vychytávek a doporučení. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli způsob se svinutím listů či použitím práškových stimulantů, vždy je nutné nechat řez fikusu zaschnout.

Hydroponie: Ve vodě porostou i pokojovky

A co dál? Pak už to jde samo. Ve videu je také jasně patrné, že některým rostlinám to trvá déle. Nutno podotknout, že k dobrému růstu a snad i uspíšení kořenění napomáhá autorce světlo určené k pěstění rostlin. Taková světla jsou nejen k zakoupení samostatně, ale vyrábějí se i pěstební stanice, kde je součástí květináče také osvětlení, díky kterému budete mít i za nevhodných přirozených světelných podmínek doma maličkou oázu zeleně.

Všimněte si rozdílů mezi kořeny rostlin. Fíkus pryžodárný a zamiokulkas, stejně tak jako tlustice zvládly zakořenit a nejen to. Autorka je ve vodě za použití kuliček keramzitu také dále pěstuje. Keramzit v tomto případě funguje jen jako držák. Stejně dobře můžete zakořeněné rostliny pěstovat ve vodě zaklíněné mezi oblázky, lávovými kameny nebo populárními gelovými kuličkami. Výběr materiálu je zcela na vás.

Které pokojové rostliny porostou jen ve vodě?

Ve vodě čili hydroponicky můžete pěstovat nejen tchýnin jazyk, tlustici, potosy, zamiokulkas či fíkusy. Podobně lze pěstovat i bambus, zelenec, voděnku, dračinec, bylinky či cibuloviny.

Mezi výhody hydroponického pěstovaní patří nejen to, že není potřeba substrát, ale také fakt, že minimalizujete výskyt plísní, vláha vydrží rostlině dlouho, a tak odpadá nutnost pravidelné zálivky a rostliny se díky absenci hlíny vyhnou i některým škůdcům či onemocněním. Abyste dodali rostlinám veškeré látky nutné nejen k přežití, ale i ke kvalitnímu růsu, dopřejte jim speciální tekutá hnojiva nebo obdobu v tabletách určené pro hydroponické pěstování.