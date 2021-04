Žloutnou vám listy u pokojovek? Příčina může být zcela banální

Když dříve svěží, zelená pokojová rostlina začne žloutnout, možná si myslíte, že je to známka hrozící botanické zkázy. Ale počkejte, nepropadejte panice. Nejprve mějte na paměti, že je přirozené, že starší listy na pokojových rostlinách pomalu žloutnou a odpadávají. Je to způsob, jakým rostlina vytváří prostor pro nové listy. Pokud však vidíte náhlé zežloutnutí mnoha listů najednou, je to rozhodně nouzový signál.

Žluté listy na spodní části vaší rostliny

Existují tři možné důvody, proč se rostlina cítí očividně nespokojeně. Za prvé, pokud se kořeny tlačí přes dno nádoby, znamená to, že je nutné rostlinu přesadit do většího květináče. Za druhé může být v půdě málo dusíku, který rostliny potřebují pro svůj růst. Spodní listy jsou obvykle první, které při nedostatku tohoto prvku začínají žloutnout. Zkuste tedy půdě doplnit dusík hnojivem. Za třetí zkuste rostlinu přemístit. Je možné, že na spodní listy nedopadá dostatečné množství světla, které listům pomáhá zezelenat.

Příčin žloutnutí listů může být několik, většinou si s nimi ale dokážeme poradit. Zdroj: profimedia.cz

Žluté listy na koncích stonků

Pokud rostlina vypadá celkem dobře a zdravě, jen žloutnou konce listů, může to být známka nízkého obsahu železa. Stejně jako my, i rostliny potřebují tento prvek, aby byly zdravé a prosperovaly. Koukněte se na etiketu na svém hnojivu pro pokojové rostliny, zda železo obsahuje. Pokud ne, vyměňte produkt.

Může vás zajímat Zahrada Přírodní postřiky na ochranu pokojovek: z bylinek, česneku i mléka Zahrada Nejčastější škůdci pokojových rostlin: jak je poznat a zlikvidovat

Žluté listy poblíž hlavního stonku

Pokud máte rozvětvenou pokojovou rostlinu a všimnete si, že se listy nejblíže centrálního stonku zabarvují žlutě, můžete mít problém s nízkým obsahem hořčíku nebo zinku. Přidejte proto hnojivo, které tyto prvky na štítku uvádějí. Avšak pozor, příčinou tohoto příznaku může být i nedostatek dusíku. Podívejte se na štítek vašeho hnojiva, zda obsahuje číslice 4-2-2. Tato čísla ukazují poměr dusíku, fosforu a draslíku. To jsou živiny, které rostliny nejvíce potřebují. Vždy kupujte hnojivo, na němž je první číslo představující dusík vyšší než zbylé dvě číslice.

Všechny listy jsou zbarvené žlutě

Když celá vaše rostlina zežloutne, mohlo by to znamenat, že je půda podmáčená, takže kořeny nemají dostatek kyslíku. Pokud je půda na dotek vlhká, znovu nezalévejte, dokud nebude při ponoření palce suchá. Pokud není rostlina velká, zkuste ji vyjmout z květináče a podívat se, zda kořeny neuhnily. Vidíte-li pevné bílé kořeny a ne černé a měkké zbytky, rostlinu nechte trochu vyschnout. Zachráníte ji tak od uhynutí.

Žluté listy také mohou poukazovat na napadení škůdcem nebo bakteriálním onemocněním. Pokud na rostlině najdete brouky, dejte ji do sprchy, osprchujte ji a poté ošetřete zahradnickým olejem nebo insekticidním mýdlem. Postřik opakujte přibližně každý týden, dokud škůdci nezmizí. Máte-li obří rostlinu, která je příliš těžká na to, abyste ji přesunuli do a ze sprchy, otřete listy namočenou houbičkou a poté je znovu otřete zahradnickým olejem nebo insekticidním mýdlem.

Když sukulenty zežloutnou

Listy sukulentů jsou silné a masité, protože zadržují vodu. Pokud se tyto rostliny příliš napojí, způsobí to otok a listové buňky nabobtnají a prasknou.

sukulenty Zdroj: profimedia.cz

Na listech se objevují korkovité hnědé výrůstky a nakonec listy zežloutnou. Tento problém ale lehce vyřešíte. Přestaňte zalévat až do té doby, než bude půda na hloubku palce opět suchá. Je také možné, že sukulenty máte zasazené v nevhodné půdě. Bude je tedy nutné přesadit. (Zdroj: www.bhg.com)

Jak zachránit nejznámější pokojovky:

Monstera obrovská

Nejčastější příčinou zežloutnutí listů u monstery je nesprávná vlhkost půdy - zejména zalévání. Zalévejte ji pouze tehdy, když jsou horní 2-3 centimetry půdy suché. Půda by měla zůstat vlhká, ale ne mokrá. V zimě můžete nechat svou rostlinu mezi zaléváním trochu vyschnout. Tomuto obrovi také vadí, když má spodní oblast květináče mokrou. Proto přebytečnou vodu z misky vylévejte. Tato nádherná rostlina také potřebuje světla „tak akorát". Neprospívá na přímém slunečním svitu, ale také bude strádat ve stínu. Proto ji můžete sem tam přestěhovat a pozorovat, jak na nové místo reaguje. (Zdroj: monstera - bloomscape.com)

Fikusy

Oblíbeným stromem v našich domácnostech jsou i různé druhy fikusů. Listy fikusů žloutnou, pokud rostlinu nedostatečně zaléváme. Opět by měla být půda vlhká tak akorát a kořeny by neměly stát ve vodě. Fikus navíc miluje vlhký vzduch. Nejjednodušším způsobem, jak zvýšit vlhkost okolního prostředí, je stříkat listy vodou z rozprašovače. V závislosti na tom, jak suchý vzduch je ve vašem bytě, postříkejte rostlinu 1x-2x denně. (Zdroj: fikus - bloomscape.com)

Juka obrovská

Juce prospívá jasné nepřímé světlo. Toleruje oblasti s nízkým osvětlením, ale bude růst mnohem pomaleji. Pokud však bude příliš dlouho vystavena přímému slunečnímu záření, listy zežloutnou a spálí se. Navíc juka k životu nepotřebuje mnoho vody. Zalévejte tak dlouho, dokud voda volně neteče z drenážního otvoru na dně nádoby. Opět přebytečnou vodu v misce vylijte. (Zdroj: juka - bloomscape.com)

Tchynin jazyk

Hlavní příčinou žloutnutí listů mezi rostlinami rodu Sansevieria je zalévání. Zalévejte, dokud voda volně neteče z drenážního otvoru na dně nádoby. Nezapomeňte zlikvidovat veškerou přebytečnou vodu, která vytekla do misky. Stejně jako monstera ani tchynin jazyk nemá rád mokrý spodek. Je však možné, že rostlinu napadli roztoči a červi. Zkuste ji tedy ošetřit přípravkem proti hmyzu a dbejte na dostatečnou zálivku. (Zdroj: tchynin jazyk - bloomscape.com)

Dračinec vroubený

Nejčastější příčinou zežloutnutí listů je u těchto krasavců nesprávná vlhkost půdy a zamokřené kořeny. Žluté a hnědé listy jsou první známkou toho, že se může vyskytovat kořenová hniloba. Dračinec také nenechte úplně vyschnout, mohl by zcela uhynout. Rostliny jsou navíc citlivé na chemikálie obsažené ve většině pitné vody z vodovodních trubek. Proto vodu nechte přes noc odstát. Některé zežloutnutí je však přirozené. Především tehdy, pokud rostou nové listy. Starší pak zežloutnou a opadají, aby daly prostor mladé krvi. (Zdroj: dracinec - bloomscape.com)