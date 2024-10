Chcete mít doma příjemné a svěží aroma? Zaručí vám ho pokojovka, co voní lépe než umělý osvěžovač bytu. O kterou se jedná?

Zapomeňte na umělé osvěžovače vzduchu, které jsou zpravidla plné chemie a raději vsaďte na aroma květiny jménem bílý jasmín. Okouzlí vás nejen svou příjemnou intenzivní vůní, ale i nádhernými bílými květy.

Bílý jasmín neboli Jasminum polyanthum

Nádherně vonící květina je původem z Číny, Indie a Srí Lanky. Rod jasmínů je poměrně široký a po celém světě byste našli až 200 krásných druhů. Mezi nejoblíbenější patří právě zmíněný jasmín mnohokvětý neboli Jasminum polyanthum.

Jak jasmín vypadá

Veškeré druhy jasmínu mají dlouhé, částečně ovíjivé výhony, které vyžadují k dobrému růstu oporu. Pro tuto květinu jsou charakteristické nádherně lesklé zpeřené listy a bílé hvězdičkovité květy v řídkých květenstvích, které omamně voní, a to především v noci. Zpravidla kvete na jaře a počátkem léta. Mladá poupata jsou zbarvená do růžovo-bílé barvy a po rozkvětu mají květy velikost 1 až 1,5 cm. A jak jasmín pěstovat, aby prospíval?

Pro tuto květinu jsou charakteristické nádherně lesklé zpeřené listy a bílé hvězdičkovité květy v řídkých květenstvích, které omamně voní

Půda

Jasmínu vyhovuje kvalitní, propustná, neutrální půda. Můžete ji tedy pěstovat v běžném substrátu pro pokojové rostliny, použít lze i klasický zahradnický. Pokud chcete dát jasmínu ty nejlepší podmínky, není od věci přidat do zeminy i trochu vápence. Jakmile si žádá jasmín o větší prostor, je dobré ho předsadit do o 3 až 4 cm větší nádoby. Poznáte to podle toho, že rostlině prorůstají kořeny ve spodní části květníku.

Zálivka

Aby vám jasmín prospíval, dopřejte mu rovnoměrnou zálivku. Během vegetačního období by substrát neměl nikdy zcela vyschnout. Jakmile jasmín svěsí suchem listy, většinou se sice po zálivce zase poměrně rychle vzpamatuje.

Přijde však o některé listy, které sucho nepřežijí a také o případná poupata. Stejně tak se u jasmínu vyvarujte přemokření, které mu také nevyhovuje. Rostlinu zalévejte nejlépe měkkou a vlažnou vodou a ocení i pravidelné rosení a udržování vyšší vzdušné vlhkosti.

Umístění

Jasmín má rád hodně světla, ale nevybírejte lokalitu, kam dopadají přímé sluneční paprsky. Během zimy je nejlepší rostlinu pěstovat při běžných pokojových teplotách, ale můžete ji také přenést do světlé, chladnější místnosti, kde se teplota pohybuje okolo 8 až 10°C. Přes léto lze jasmín přenést na balkón nebo zahradu.

Jasmín má rád hodně světla, ale nevybírejte lokalitu, kam dopadají přímé sluneční paprsky.

Živiny

Jasmínu vyhovuje i přihnojování. Od jara do léta dodávejte jasmínu jednou za 14 dní klasické hnojivo na pokojové rostliny a na podporu květu. Na podzim lze jasmín přihnojovat už jen jednou za měsíc. V případě, že byste květy chtěli využívat na ovonění čaje, přihnojujte jasmín vždy použití chemie.

Řez

Když má jasmín odpovídající péči, poměrně rychle roste. Je však dobré ho v růstu a dobrém vývoji podpořit hlubokým řezem. Díky tomu si květinu můžete upravit do požadovaného tvaru. Nejlepší je provádět řez na jaře, ale menší úpravy můžete provádět během celého roku.

