Jak poznáte, že pokojovkám chybí světlo? Dávají to jasně najevo. Prohlédněte je

Víme, že zabijákem rostlin číslo jedna je přemíra zálivky, jak to ale vypadá, když rostlinám chybí světlo? Každá pokojovka je jiná a podle svého původu má různé nároky na světlo. V zimě, kdy je ho ještě o něco méně, mohou pokojovky vyloženě trpět. Jak poznat, kdy mají pokojovky nedostatek světla?

Světlo nesmí pokojovkám chybět

Světlo je rozhodně jednou z hlavních potřeb rostlin. Všichni tušíme, jak funguje fotosyntéza a že ji rostliny potřebují. Ne všechny, ne stejně! Ale většina musí mít ke svému životu, alespoň nějaké světlo. Fotosyntézu rostliny potřebují k přeměně nutričních látek. Jedinou známou výjimkou, která nepotřebuje světlo vůbec, protože nevyužívá fotosyntézy, je Gastrodia kuroshimenis. Tato nově objevná japonská květina parazituje na houbách, ze kterých získává k životu nezbytnou výživu. Mnohem lépe známé jsou rostliny, které potřebují málo světla, jako jsou například tchýnin jazyk, monstera nebo toulcovka. Jiné naopak milují rozptýlené světlo jako orchidej. V zimních měsících ale mohou i tyto rostliny vypadat neduživě. Zadržte a odložte konvičku s vodou! Zjistěte raději, jestli jim nechybí světlo.

Pokojovky mají různé požadavky na světlo. Zdroj: CLICKMANIS / Shutterstock.com

Světlo chybí květinám, které rostou nezvykle

Má-li vaše rostlina dlouhé stonky a větvičky s lístky jen na koncích, pak jí nejspíš chybí světlo. Samozřejmě dlouhé liány a šplhající větve do všech stran jsou pro některé rostliny normální. Zjistěte, jak by měla vaše květina vypadat! Rostlina se může neobvykle vytahovat do výšky i narůstat do dlouhých větví do šíře. Taková pokojovka není dostatečně košatá a vypadá nezdravě.

Růst za světlem značí nedostatek světla

Pokud má rostlina dostatek světla a ideální podmínky, pak se nebude natahovat k oknu či k jinému zdroji světla v místnosti. Roste vaše květina a naklání se na jednu stranu? Muže za tím být nedostatek světla.

Květiny, kterým chybí světlo, rostou do výšky a natahují se za sluncem. Zdroj: Profimedia

Barevné listy pokojovek bez světla blednou

Horší vybarvení listu je také častým znakem nedostatku světla. Především rostliny, které mají různobarevné listy, budou zelenější a málo vybarvené. Typicky zelené lístky rostlin budou bledší, než když bujně rostou a daří se jim.

Květiny bez dostatku světla jsou povadlé a ztrácejí barvu listů. Zdroj: Profimedia

Beze světla pokojovky neporostou

Zpomalení růstu běžně pozorujeme v zimních měsících u všech rostlin, ale někdy může být stav rostliny až nápadně neměnný, bez přírůstků do výšky i bez nových lístků. Taková rostlina patrně jen přežívá, ale nedaří se jí dobře. Zkuste ji přemístit na slunnější parapet a uvidíte.

Pokud květina neroste a je již několik měsíců stále stejná, možná jí chybí světlo. Zdroj: Bozhena Melnyk / Shutterstock.com

Svraskávání listů pokojovek bez dostatku světla

U sukulentů a rostlin s pevnějšími listy se může také objevit svraskávání, zvrásčení a oslabení, které zpočátku zasáhne spodní listy a postupně celou rostlinu. Jde o to, že rostlina má nezdravý poměr zálivky a slunečního svitu. Patrně zálivka není na vině, ale rostlina rozhodně potřebuje více světla. Takto se může nedostatek slunečních paprsků projevovat třeba na kaktusech či tlusticích.

